Tras la caída con Universitario, así quedó Nacional en el Grupo B de Copa Libertadores y cuándo vuelve a jugar

Nacional cayó 4-2 ante Universitario Deportes en su visita al Monumental de Lima por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. De esta manera, el elenco tricolor no pudo sumar unidades en su viaje a la capital de Perú.

Si bien la historia comenzó de la mejor forma para Nacional, ya que en el minuto 14 se puso arriba en el marcador por un penal que ejecutó Maximiliano Gómez, la historia se comenzó a torcer y un punto de inflexión fue la segunda amarilla a Lucas Rodríguez.

A partir de ese momento, el minuto 35, el equipo que conduce técnicamente Jorge Bava quedó con 10 jugadores por la roja al volante de 32. Asimismo, derivó en el enojo de toda la delegación alba porque un rato antes Caín Fara se había tirado muy mal a disputar una pelota con Nicolás Rodríguez y el árbitro Carlos Benítez solo le mostró la amarilla.

Justamente Fara fue el que estableció el 1-1 en el minuto 40. Hecho que calentó aún más a Nacional porque era el jugador que estuvo envuelto en la acción polémica de la primera parte.

Las malas para el equipo que dirige técnicamente Jorge Bava no cesaron, ya que en el inicio del complemento lo dio vuelta Universitario por medio de Alex Valera.

Nacional con mucho coraje lo fue a buscar, Bava mandó a la cancha a Maximiliano Silvera, quien le respondió de la mejor forma porque fue el autor del empate parcial. Tras un buen cabezazo de Gómez, el arquero Miguel Vargas dejó un rebote y Silvera la empujo para el 2-2.

Cuando tan solo faltaban nueve minutos para el final Universitario anotó el gol que le volvió a dar la ventaja. Luego de una serie de rebotes, el argentino Lisandro Alzugaray ganó de cabeza para estampar el 3-2. Hubo tiempo para otro tanto más y fue de José Carabalí.

A raíz de este resultado y de la buena victoria 3-0 de Deportes Tolima sobre Coquimbo Unido de Chile, todos los equipos del Grupo B de la Copa Libertadores quedaron con cuatro puntos. En ese sentido, el conjunto cafetero quedó en lo más alto, mientras que el equipo albo se ubicó en la segunda posición por diferencia de goles.

Así quedó el Grupo B de la Copa Libertadores

Cuándo vuelve a jugar Nacional

Nacional volverá a tener acción por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores el miércoles 6 de mayo cuando visite a Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro en Ibagué, a partir de la hora 23:00 (ESPN y Disney+).