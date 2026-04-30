Mirá la doble atajada tremenda de Fernando Muslera que le permitió a Estudiantes sacar un punto con Flamengo

Fernando Muslera fue decisivo para el empate de Estudiantes ante Flamengo 1-1. El arquero uruguayo le contuvo un primer remate a Bruno Henrique y en segunda instancia tapó una bola milagrosa a Luiz Araújo, para que de contra lo igualara el equipo de La Plata de contraataque. En el partido Giorgian de Arrascaeta sufrió una fractura en la clavícula derecha.

El Pincha terminó rescatando un punto, en un partido donde si bien no fue avasallado, fue controlado por un equipo brasileño, que sin ser el dueño de la pelota, generó las situaciones más claras de peligro.

Pese a sufrir la salida de de Arrascaeta en una jugada con mala fortuna para el mediocampista uruguayo, a los 17' del primer tiempo, Flamengo pudo comenzar ganando con tanto de Luiz Araújo, luego de un buen desborde de Bruno Henrique por izquierda y un buen centro raso para el autor del gol.

Pero Estudiantes llegó a igualarlo con una intervención clave de Muslera. El arquero contuvo un tiro cruzado de Bruno Henrique y en el rebote agigantó su cuerpo, como en aquella recordada atajada sobre Gonzalo Higuaín en los cuartos de final de la Copa América 2011. Con su brazo izquierdo, el jugador que volvió a ser citado a la selección de Uruguay, evitó el gol de Luiz Araújo.

¡DE UNA DOBLE ATAJADA TOP DE MULSERA AL EMPATE DEL PINCHA! De una impresionante intervención del arquero uruguayo nació el gol de Guido Carrillo para el 1-1 de Estudiantes vs. Flamengo. ¡EXPLOTÓ UNO!



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En la contra, Guido Carrillo elaboró una muy buena pared con Eric Meza, que desbordó por derecha, tiró un buen centro cabeceado por Facundo Farías, y si bien Agustín Rossi logró atajar, Carrillo, que se había tirado a desviar la pelota, terminó llevándosela de arrastre con la cola, dentro del arco.

El partido creció en temperatura y terminó con las expulsiones de los DT, Alexander Medina y Leonardo Jardine. Estudiantes fue quien estuvo más cerca de quedarse con los tres puntos, generó peligro por arriba y en la hora se encontró con una asistencia brillante de Brian Aguirre para Mikel Amondarain, pero Agustín Rossi ganó el mano a mano.

Repartieron puntos con los que Flamengo sigue lider con siete unidades, dos por encima de Estudiantes. Independiente Medellín los sigue con una unidad y Cusco no ha logrado sumar.