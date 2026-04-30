Libertadores: Platense derrotó a Santa Fe y Peñarol terminará la primera rueda fuera de zona de clasificación

Platense obtuvo su segundo triunfo consecutivo y quedó bien posicionado en el Grupo E de la Copa Libertadores. El Calamar obtuvo su primer triunfo en la historia del torneo continental como local, luego de superar a Santa Fe por 2-1, y relegó a Peñarol, que visitará a Corinthians en Brasil, con un punto en su haber.

El equipo argentino fue superior los 90', generó constantemente peligro ante un rival que se plantó de contraataque y que tuvo a Andrés Mosquera Marmolejo y al palo que salvó un gol de Guido Mainero, como sus figuras.

Platense, que hizo fuerza por el primero en el tramo final de los 45 minutos iniciales, lo encontró recién a los 57', luego de un gran pase filtrado por banda derecha de Pablo Ferreira, que aprovechó una buena diagonal de Tomás Nasif y este tiró un peligroso centro que no pudo rechazar del todo la defensa colombiana. La pelota encontro a Guido Mainero del otro lado y Nasif atacó bien el espacio, para batir a Mosquera Marmolejo con un cabezazo a contrapié.

El segundo llegó apenas seis minutos después y nuevamente por arriba. Mainero sirvió el córner al segundo palo y Mateo Mendía ganó de cabeza muy solo entre los centrales, para hacer inútil la estirada de Mosquera Marmolejo.

Franco Zapiola estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero fue Santa Fe quien terminó encontrando un descuento que puede ser importante en el nuevo sistema de desempate. Alexis Zapata sirvió un centro frontal que nunca pudo despejar la defensa del Calamar y Franco Fagúndez aprovechó la segunda pelota, para darle el gol a su equipo en el último minuto de adición.

El partido tuvo una polémica decisión del árbitro Alexis Herrera, que expulsó a Iván Gómez luego de una disputa área donde impactó con la cabeza a Hugo Rodallega. El mediocampista, que había incluso cabeceado el balón, fue salvado por el VAR y evitó ser suspendido para el partido frente a Peñarol en Argentina.

Así están las posiciones del grupo E

Platense igualó la línea de Corinthians en lo más alto del grupo E (6) y le sacó cinco a Peñarol y Santa Fe (5).

El Carbonero visitará el jueves al equipo brasileño buscando recortar distancia sobre los líderes. El encuentro se jugará a partir de las 21:00 horas en el Neo Química Arena de São Paulo.

Cuándo sigue la Copa Libertadores

El grupo seguirá la próxima semana. El miércoles 6 Santa Fe recibirá a Corinthians en Bogotá, mientras que Peñarol deberá visitar a Platense el jueves 7, a las 19:00 horas.