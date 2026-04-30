Copa Libertadores: Peñarol cambió el punto de encuentro de sus hinchas que se juntarán con la barra de Corinthians

A la espera de su tercera presentación en la Copa Libertadores, Peñarol dio a conocer unos cambios importantes para aquellos hinchas que tienen entradas para presenciar el choque ante Corinthians de este jueves en el Neo Química Arena y eso tiene que ver con el punto de encuentro para ir rumbo a ese escenario.

“Se informa que, tras nuevas reuniones en las últimas horas, la Policía Militar de San Pablo notificó la decisión de cambiar el punto de encuentro de hinchas aurinegros", inicia el comunicado del conjunto Carbonero.

"El mismo será en la sede de la hinchada organizada de Corinthians ‘Gaviões da Fiel’”, ubicada en Avenida Sérgio Tomás y Rua dos Italianos”, agrega.

Asimismo añade lo siguiente: “Esta decisión se tomó con el aval de los referentes de ambas hinchadas, que han mantenido contactos en los últimos días en referencia a este partido”.

Por último, aclara que “se mantiene el horario de las 15:00 para el encuentro de los hinchas en ese punto pactado, partiendo hacia el estadio a las 17:00”.

⚠️ IMPORTANTE: CAMBIO DE PUNTO DE ENCUENTRO.



Se informa que, tras nuevas reuniones en las últimas horas, la Policía Militar de San Pablo notificó la decisión de cambiar el punto de encuentro de hinchas aurinegros. El mismo será en la sede de la hinchada organizada de Corinthians… — PEÑAROL (@OficialCAP) April 29, 2026

Según supo Ovación, esto se debe a que hay una enemistad muy marcada entre la hinchada de Palmeiras y la del equipo Mirasol. Si bien el Verdão está jugando este miércoles ante Cerro Porteño en Asunción, Paraguay, se maneja la posibilidad de que este jueves —en la antesala al choque con Corinthians— la barra del Palmeiras vaya al punto de encuentro que estuvo estipulado en un principio a buscar a los hinchas de Peñarol.

En esa línea es que las hinchadas de Corinthians y Peñarol arreglaron para ir juntos y así poder evitar este posible conflicto. Se estima que si las dos barras se movilizan en conjunto, la de Palmeiras no iría a buscar a los hinchas del conjunto uruguayo.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Lo obligado que está Peñarol

En el plano deportivo, cabe destacar que Peñarol está urgido de puntos en el certamen internacional y el choque de este jueves ante Corinthians, desde la hora 21:00, (ESPN y Disney+) sería muy importante para el elenco de Diego Aguirre el hecho de poder traerse algo de tierras brasileñas.

El Mirasol tiene tan solo un punto en el Grupo E de la Copa Libertadores tras el empate 1-1 ante Independiente Santa Fe en Colombia y la dura caída 2-1 a manos de Platense en el Estadio Campeón del Siglo. Por lo que sumar algo en Brasil sería una bocanada de aire fresco para los dirigidos por Diego Aguirre.

Sin embargo, Peñarol tiene en claro que sus chances para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores se las va a jugar el jueves 7 de mayo cuando visite a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López, a la hora 19:00 (ESPN y Disney+).

Peñarol está obligado a ganarle al Calamar, básicamente, por cómo se definen ahora los grupos de la Copa Libertadores ante igualdad de puntos y es por los enfrentamientos entre los equipos en cuestión. Es por esto que el equipo argentino actualmente tiene ventaja en puntos (suma seis unidades) y en los duelos ante el aurinegro por su victoria en el CDS.