Giorgian de Arrascaeta sufrió un golpe en su hombro, tuvo que ser sustituido y se le realizan estudios

A 47 días del debut en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita, Giorgian de Arrascaeta tuvo que abandonar la cancha por una lesión en su hombro, en el partido entre Estudiantes y Flamengo por la Copa Libertadores.

Le jugada se dio a los 17 minutos del primer tiempo, Ezequiel Piovi intentó un quite de atrás sobre el mediocampista uruguayo y lo terminó derribando. Si bien no fue una infracción de gravedad, el ganador del premio Rey de América cayó sobre su hombro. La sanidad intervino rápido y si bien hicieron los esfuerzos para que de Arrascaeta pudiera continuar, el dolor no se le permitió. Con visibles muestras de la molestia y sujetándose la zona, tuvo que ser retirado del campo y sustituido por Jorge Carrascal. El departamento de prensa de Flamengo comunicó que por un traumatistmo en su hombro derecho el jugador fue trasladado al Instituto Médico Platense a realizarse exámenes.

¡ALARMAS EN URUGUAY! Giorgian De Arrascaeta cayó mal y quedó sentido del hombro derecho en UNO y no pudo continuar en el campo de juego. Carrascal ingresó en su lugar en Flamengo.



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En una entrevista que se publicó el martes, tras recibir el premio al mejor jugador de la temporada del Brasileirão, por parte de Transfermrkt, de Arrascaeta declaró no tener miedo de lesionarse: "Nos enfrentamos a esto todos los días, en los entrenamientos y en los partidos. No hay forma de medirlo. Es algo natural en el fútbol. Siempre ha pasado. Los jugadores se lesionan y pueden perderse el Mundial, las finales. Forma parte del fútbol y tenemos que lidiar con ello. Depende de nosotros prepararnos bien, pero el destino no se puede predecir".

Si bien todavía no hay un parte médico, las alarmas se encienden en el cuerpo técnico de la selección, por un jugador que ha sido clave en la selección, con tres goles en 17 partidos durante el ciclo de Marcelo Bielsa.

El partido entre Estudiantes y Flamengo ponía en juego el primer lugar del Grupo A, donde el Mengão ostentaba puntaje ideal.