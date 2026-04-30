Enojo en Nacional: de la roja a Lucas Rodríguez al gol del empate de Caín Fara que debió ser expulsado

Enviado a Lima

En el minuto 35 todo Nacional saltó en el Estadio Monumental de Lima por la roja que recibió Lucas Rodríguez en el duelo ante Universitario por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. El volante vio la segunda amarilla por parte del árbitro paraguayo Carlos Benítez y la delegación tricolor se enfureció por ello.

¿Cuál fue el motivo que produjo el enojo de todo el elenco albo? La no expulsión de Caín Fara, quien había ido muy vehemente con la plancha extendida en una disputa del balón con Nicolás Rodríguez. En esa acción, el referí le mostró la amarilla al futbolista del conjunto peruano.

El Ojito quedó tendido en el suelo tras esa dura patada, mientras que todo el equipo tricolor e incluso Jorge Bava le protestaron a los árbitros la resolución de tan solo amonestar a Fara. Es más, le pidieron al juez Benítez que fuera a ver la incidencia en el VAR para que apreciara lo mal que se arrojó el futbolista del elenco locatario.

Al final el juez no acudió al VAR y no expulsó a Fara. Pues unos minutos más tarde Rodríguez vio la segunda amarilla y Nacional se quedó con 10 futbolistas en tierras limeñas. Por todo esto se desató la bronca de la delegación tricolor con el equipo arbitral.

Eso no fue lo único malo para Nacional. Si bien el tricolor ganaba por 1-0 gracias al tanto de penal de Maximiliano Gómez en el minuto 14, Universitario alcanzó el empate y fue, justamente, a través de Fara, el jugador que estuvo implicado en la acción que protestó el equipo uruguayo, en el minuto 40 por medio de un tiro de esquina.

Caín Fara festeja el gol del empate de Universitario ante Nacional. Foto: EFE.

De esta manera, Nacional se fue al descanso con 10 jugadores y el marcador empatado 1-1 lo que derivó en un gran malestar en los futbolistas y el cuerpo técnico con los árbitros.