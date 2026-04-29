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El País Ovación Fútbol

¡Le sacó el gol a su compañero! La insólita jugada que se dio en el MC Torque vs. Riestra por Sudamericana

Cuando el partido estaba igualado, el defensor de los Ciudadanos quedó solo en el área y no pudo definir con precisión ante la ausencia del golero Ignacio Arce.

El País
El País
29/04/2026, 20:07
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Kevin Silva en un partido disputado con Montevideo City Torque.
Kevin Silva en un partido disputado con Montevideo City Torque.
Foto: silvakevin00 y mvdcitytrque en Instagram.

El partido entre Deportivo Riestra y Montevideo City Torque por Copa Sudamericana dejó una jugada llamativa que no tardó en hacerse viral. Cuando corrían 29 minutos de juego, llegó el centro de Gonzalo Montes sobre la izquierda y el despeje del arquero Ignacio Arce. En el rebote, Salomón Rodríguez define de tijera y parecía que la pelota ingresaba de sobrepique en el arco.

Sin embargo, ya dentro del área chica apareció Kevin Silva, quien intentó definir con el arco a su merced y mandó la pelota por encima del horizontal.

Apenas 11 minutos después de esa jugada, el anfitrión logró revertir el marcador con un doblete de su capitán Randazzo, que capitalizó otro mal despeje de la defensa ciudadana y puso el 2-1 parcial.

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