Deportivo Riestra vs. Montevideo City Torque en vivo por Sudamericana: los Ciudadanos desean estirar el invicto
Los dirigidos por Marcelo Méndez, que acumulan puntaje perfecto en las dos primeras jornadas, pretenden estirar su invicto para seguir en la cima del grupo F.
Deportivo Riestra se enfrenta ante Montevideo City Torque por la tercera fecha del grupo F de la Copa Sudamericana.
Los dirigidos por Marcelo Méndez, que vienen de derrotar 1-0 a Gremio de local y 2-0 a Palestino en condición de visita, lideran su llave y pretenden conservar el invicto.
Por su parte, Riestra, que igualó 0-0 con Palestino en el estreno, luego cayó 1-0 en su visita a Brasil para medirse ante Gremio, por lo que busca su primer triunfo.
El árbitro encargado del encuentro es Bryan Loayza en un compromiso que se jugará en el Estadio Pedro Bidegain, situado en Buenos Aires.
La oncena titular del equipo uruguayo es la siguiente: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Kevin Silva, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Ramiro Lechini, Salomón Rodríguez, Esteban Obregón.
En tanto, los dirigidos por Guillermo Duró forman de esta manera: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Miguel Ángel Barbieri, Rodrigo Sayavedra; Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Gabriel Obredor; Angel Stringa, Gonzalo Flores.
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