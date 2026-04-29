Mirá la increíble jugada por la que la MLS multó a Luis Suárez después del último partido del Inter Miami

Durante la temporada 2026, Luis Suárez tuvo que adoptar una posición de recambio dentro del plantel de Inter Miami. Tanto con Javier Mascherano como Guillermo Hoyos, el entrenador que comenzó la campaña y el que actualmente está al frente, el Pistolero tuvo un puñado de minutos, pero eso no evitó que dejara su huella.

Con 244 minutos en siete partidos (un promedio de 35') el salteño pudo aportar dos goles. Uno de ellos ante Austin —el día que evitó estrenar el estadio de Inter Miami con derrota— y el otro en el triunfo por 2-0 frente a Real Salt Lake como visitante.

La particularidad es que pocos días después de ese partido en el que marcó, disputó su segundo partido como titular y el segundo en el que jugó los 90 minutos. En este caso el rival fue New England Revolution y en este encuentro se dio una jugada muy particular en la que el salteño terminó siendo multado.

Más allá de que no se pronunció de forma oficial de cuánto se trata la multa, el comunicado del Comité Disciplinario de la Major League Soccer (MLS), informa que Luis Suárez fue multado "por violar la política de la liga con respecto a la simulación en el minuto 72 del partido del Miami contra el New England Revolution el 25 de abril".

En la jugada mencionada una pelota cayó en forma de centro desde la derecha, el Pistolero cayó en el área tras forcejear con un defensa. Pidió penal y se quedó en el césped riéndose mientras el árbitro indicaba que no había pasado nada.

Cabe recordar que no es la primera vez que esto le ocurre al salteño en noviembre de 2024 había sido multado por el Comité Disciplinario por una acción similar durante un encuentro frente a Atlanta United. Un año después, también se lo había sancionado —esta vez sí con ausencias en cancha— en una situación donde , el uruguayo pateó a Andy Najar en el área rival en el partido ante Nashville.

En aquella ocasión, la acción ocurrió sobre el minuto 70 cuando el delantero lanzó una patada hacia atrás e impactó en el futbolista hondureño. En el momento el árbitro no sancionó la incidencia y tampoco el VAR realizó el llamado para una revisión en campo por parte del referí y de hecho se lo sancionó de oficio.

“El Comité Disciplinario de la MLS ha suspendido y multado con una cantidad no revelada bajo el parámetro 3 del Comité Disciplinario al delantero de Inter Miami, Luis Suárez por un partido bajo el parámetro 3 del Comité por conducta violenta en el minuto 71 del partido de inter Miami contra Nashville el 1 de noviembres. Suárez servirá su partido de suspensión el 8 de noviembre en el partido de Inter Miami contra Nashville”, expresaba el comunicado de la MLS lo que molestó a Inter Miami por tratarse de una jugada que ya había sido valorada en cancha y no había tenido consecuencias.