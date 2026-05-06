Peñarol a Buenos Aires para jugar con Platense por Libertadores: sin Darias ni el Cepillo y con una sorpresa

Peñarol partió este miércoles por la tarde rumbo a Buenos Aires para enfrentar a Platense por el el Grupo E de la Copa Libertadores 19:00 (ESPN y Disney+) en el Estadio Ciudad de Vicente López, partido al que llega en un contexto deportivo deficiente, cuando suma siete partidos sin ganar. Las lesiones vienen pegando duro en la planificación de Diego Aguirre, pero más allá de esto, el rendimiento de Peñarol está hoy muy por debajo de lo esperado por el técnico, por los propios jugadores, los dirigentes y, por supuesto, el hincha.

Para este juego recupera al capitán Maximiliano Olivera y a Lucas Ferreira pero no contará con la vuelta de Eduardo Darias, que se aproximaba como una buena noticia hasta que en la previa al viaje se conoció que no formaría parte de la delegación mirasol. En su lugar se mete en la lista Tomás Olase.

La presencia que llamó la atención fue la Javier Cabrera, quien subió al avión junto a sus compañeros. Aunque se lo vio vestido con la misma indumentaria que los jugadores, aún no se encuentra 100% recuperado como para tener minutos por lo que simplemente viajó a acompañar a la delegación.

Franco González no viaja tras finalizar el partido ante Defensor con molestias.

Además, la Fiera no cuenta, por distintas lesiones, con Nahuel Herrera, Emanuel Gularte, Luis Miguel Angulo y Leonardo Fernández.

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