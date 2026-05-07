Emiliano Ancheta: "Estamos muy tristes pero vamos a dar la cara; buscar los resultados y ganar lo que queda"

Emiliano Ancheta fue uno de los futbolistas de Nacional que brindó declaraciones tras la dura derrota en Colombia, la cuarta consecutiva para el Bolso en todas las competencia que en esa seguidilla de encuentros sufrió 12 goles. Los dirigidos por Jorge Bava cayeron 3-0 y en este contexto el lateral expresó: "Creo que de este momento se sale todos junto, no hay otra manera. Realmente estamos en un momento crítico en cuanto a partidos y obviamente a resultados. Pero se sale confiando en cada uno de nosotros. Creo que lo podemos dar vuelta, lo vamos a revertir, trabajando, no hay otra".

Ancheta dijo que pese a que en el segundo trataron de ir a buscar el resultado "como sea, realmente no se pudo y quizás en eso fue que un poco nos desdibujamos y ellos encontraron esos dos goles".

"Se sale confiando, vamos a tratar de dar lo máximo. Estamos muy tristes, ni que hablar, pero vamos a dar la cara, tratar de buscar los resultados que quedan allá y ganar lo que queda del Apertura", señaló sobre el partido ante Cerro por la última fecha del primer torneo corto.

Sobre qué explicación le encontró a la goleada, analizó: "La verdad que en estos momentos con la tristeza y la calentura no podemos sacar muchas conclusiones. Sabemos que perdimos, que estamos en el debe, que tenemos que mejorar un montón de cosas y trataremos de ya mañana ponernos para eso y tratar de mejorar todo lo que se pueda.

El lateral derecho tricolor también fue consultado por cómo se encuentra el cuerpo técnico, a lo que respondió: "Siempre están con nosotros, tratando de apoyarnos. Estamos en un momento, que no nos está saliendo nada, seguro. Pero todos juntos lo vamos a lograr, vamos a salir adelante. Es un momento de fútbol que puede pasar. Sí necesitamos dar más, seguro. Pero vamos a tratar de tratarnos, seguro vamos a salir adelante".