Coquimbo ganó 2-1 a Universitario en el grupo de Nacional: por qué le sienta mejor al Bolso y cómo está la tabla

Coquimbo Unido le ganó de atrás a Universitario por el Grupo B de la Copa Libertadores. El triunfo de los chilenos le sienta mejor a Nacional, que no solo depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final, sino además porque dos triunfos le bastan para obtener su pasaje, independientemente de la diferencia.

El campeón de Chile comenzó perdiendo en un partido en el que había generado las situaciones más peligrosas. El equipo limeño pudo abrir la cuenta de pelota quieta, luego de un cabezazo de Anderson Santamaría, desviado por Caín Fara, que reventó el travesaño y en el rebote Alex Valera se encontró con la pelota. Su remate de cabeza entró lentamente en el arco, ante una floja respuesta del defensa Juan Cornejo, que no la pudo despejar.

Los trasandinos pudieron igualarlo en el amanecer del segundo tiempo, con un centro venenoso de Francisco Salinas, que empujó Guido Vadalá en el segundo palo. El argentino minutos después lo pudo dar vuelta, aprovechando una segunda pelota y una gran jugada individual, con la que batió a Miguel Vargas gracias a un potente remate raso para firmar su doblete.

El Bolso ahora deberá darle caza a Coquimbo para avanzar de fase. Para ello, primero deberá cosechar los tres puntos ante Universitario para no perder la dependencia de sí mismo, incluso una derrota eliminaría matemáticamente al tricolor. En la última fecha juega frente a Coquimbo Unido en el Gran Parque Central, donde el equipo de Jorge Bava estará obligado a ganar para superar al equipo chileno.

Recordar que en caso de empate en puntos, el nuevo sistema de desempate pone en juego los resultados directos, por lo que al haber igualado en la primera fecha frente al campeón de Chile, el emparejamiento le sienta mejor a Nacional que ante Universitario, al que hubiese tenido que ganarle por dos goles en ese caso, por perder 4-2 en Lima.

La combinación que podría complicar a Nacional, es que Coquimbo derrote la próxima fecha a Santa Fe por dos goles, lo cual podría obligar al tricolor a ganar por dos goles, en una situación de triple empate, ante chilenos y colombianos.

Así está la tabla del Grupo E

Qué le queda a Nacional

El tricolor jugará frente a Universitario el miércoles 20 de mayo en el Gran Parque Central, a las 19:00 horas, en un encuentro en el que está obligado a sumar.

Su participación la cerrará el martes 26, a las 21:30, ante Coquimbo Undo, también para local, obligado a conseguir los tres puntos, para tener chances de avanzar a octavos de final.