Así quedó la tabla del Grupo E a dos fechas del final: qué tiene que pasar para que Peñarol clasifique

Peñarol complicó sus aspiraciones en la Copa Libertadores tras igualar 1-1 ante Platense. El resultado lo dejó en el último lugar del Grupo E y contra las cuerdas, en su lucha por clasificar a los octavos de final de la competición continental.

El Carbonero comenzó ganando en Argentina con gol de Facundo Batista pero no pudo sostener el resultado. Agustín Lagos pudo poner el partido empatado rápidamente y si bien el equipo de Diego Aguirre terminó inclinando la cancha en el final, no pudo quedarse con los tres puntos que lo hubiesen posicionado de mejor manera de cara a las últimas dos fechas.

Corinthians se aseguró la clasificación, lidera el grupo con 10 unidades, seguido de Platense que llegó a siete. El dolor de cabeza para Peñarol es el nuevo sistema de desempate, que establece como primer criterio los resultados directos ante los equipos igualados en puntos. El Mirasol perdió el mano a mano ante el Calamar, al sumar un punto contra los cuatro cosechados por su rival, por lo que ante igualdad, el equipo argentino es quien queda por encima en la tabla.

Los dirigidos por Walter Zunino deberán visitar a Santa Fe (el martes 19 de mayo) y a Corinthians (el miércoles 27) y solo necesitan un empate en cualquiera de los dos partidos, para lograr el pasaje a octavos y por ende dejar por el camino al Carbonero. Si el Calamar pierde ambos encuentros, Peñarol mantiene viva la ilusión. Para avanzar de fase deberá ganar los últimos dos encuentros, frente al Timão (el jueves 21 ) y el equipo colombiano (el miércoles 27), ambos en el Campeón del Siglo.

En cambio, para ir a la Copa Sudamericana cuenta con una matemática más sencilla. Al aurinegro le basta con sumar más puntos que Santa Fe o vencerlo en la última fecha. Si el Mirasol iguala frente al equipo de Pablo Repetto en dicho partido y sacan el mismo resultado en la quinta fecha, pasará a desempatar la diferencia global del grupo en primer punto, luego los goles a favor y por último las tarjetas rojas. Hoy ambos igualan en los dos primeros rubros, pero el equipo de Bogotá se mantiene arriba, al tener una tarjeta roja menos que los dirigidos por Aguirre.

Así está la tabla del Grupo E

Así cierra Peñarol el grupo

El Carbonero cerrará la primera fase de la Libertadores como local en ambos partidos. El jueves 21 de mayo jugará frente a Corinthans a las 21:30 horas, mientras que el miércoles 27 se enfrentará a Santa Fe también a las 21:30.