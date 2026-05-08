Cumbre de Nacional en plena crisis entre Perchman, Vairo y Eguren con dos temas como prioridad

Nacional atraviesa una actualidad deportiva muy adversa que tuvo su pico máximo en la goleada 3-0 sufrida ante Deportes Tolima por Copa Libertadores. Solo horas después de que la delegación tricolor aterrizara en suelo uruguayo se produjo una reunión entre los miembros del área deportiva.

El presidente Ricardo Vairo, el vicepresidente Flavio Perchman, Sebastián Eguren y Martín Ligüera dialogaron largo y tendido acerca de la actualidad deportiva.

Es sabido que en la interna de la institución hay suma preocupación por las cuatro derrotas al hilo entre la Libertadores y el Torneo Apertura, pero también por la escasa generación de juego.

El equipo no encontró respuestas en Ibagué y apenas pudo emparejar el partido en los 25 minutos iniciales; después se desmoronó y mostró su peor faceta en el complemento, donde perdía la pelota rápido y sufría de contraataque.

Una vez consumada la derrota, el entrenador Jorge Bava fue consultado acerca de si considera o no que tiene un plantel corto, y respondió: “Hoy este es el plantel y estoy a muerte con ellos, hoy para mí son los mejores del mundo y los voy a defender a capa y espada", aunque también admitió un "trabajo puertas adentro para el próximo período de pases", un momento en el que "hay movimiento y trabajo".

Uno de los principales tópicos de la reunión fueron justamente las posiciones que consideran claves a la hora de reforzar al equipo. Se espera un mercado con muchos movimientos y múltiples llegadas a la espera de saber si Nacional clasifica o no a octavos del máximo certamen continental.

La molestia de los hinchas de Nacional con la versión futbolística mostrada es evidente, al igual que la frustración del plantel al regresar de Colombia.

A pesar de algunos rumores sobre una supuesta salida de Sebastián Eguren como manager general, Ovación pudo confirmar que “es falso”, según trasladaron desde la interna.

De hecho, hasta ayer ningún miembro de la comisión directiva solicitó analizar su continuidad. “Las evaluaciones se hacen a fin de año, más en esos cargos y con un período de pases que comienza en un mes y ya estamos trabajando en eso”, revelaron.

Lo que sí existirá es una charla específica de Vairo con Jorge Bava y también con Eguren pensando en cómo potenciar al plantel y obtener resultados inmediatos, así como en las cuestiones que deben mejorar a todo nivel.

Por lo pronto, saben que ya no pueden fallar en la Copa y deben comenzar a revertir el presente con una victoria ante Cerro, al que enfrentará el tricolor este domingo a las 17:30 horas en el Gran Parque Central.

“Hay que ganar el partido que viene, encausar el camino de la victoria, terminar un Apertura malo de la mejor manera posible y encarar el Torneo Intermedio. A nivel de Copa ganar los partidos en casa. Duele, fue decepcionante (ante Tolima) por la derrota y por la cantidad de goles sufridos", cerró con mucha autocrítica Bava en la última conferencia.