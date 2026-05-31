Una final con cinco uruguayos: Toluca fue campeón de Concachampions ante Tigres y accedió al Mundial de Clubes

El Toluca de Bruno Méndez y Federico Pereira se consagró campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf, el sábado al vencer 6-5 en penales a Tigres, tras igualar 1-1 en la final jugada en el estadio Nemesio Diez, en Toluca. Jorge Díaz adelantó al Toluca al 104' y el brasileño Joaquim Pereira igualó por los Tigres al 114'. En los penales, el arquero local Luis García detuvo dos remates.

Del lado del equipo derrotado fueron titulares Fernando Gorriarán, César Araújo y Rodrigo Aguirre. A este último, el único jugador que falta sumarse a los entrenamientos para completar la lista de los 26 futbolistas de la selección uruguaya para el Mundial 2026, no le gustó nada que lo sustituyeran a los 68 minutos por Juan Brunetta.

Aunque saludó a su entrenador al retirarse, las cámaras grabaron su molestia al patear una botella que estaba al costado e la cancha. Además de eso, siguió ofuscado en el banco de suplentes. Previo a sumarse a la Celeste, el Búfalo no pudo anotar, de hecho, solo ha marcado un gol en los últimos dos meses.

Rodrigo "Búfalo" Aguirre (Tigres UANL) sale molesto tras el cambio durante la final de CONCACAF Champions Cup 2026 ante C.D. Toluca; narración de @Yisus74 para ESPN (Centroamérica) pic.twitter.com/zQ8uWMR1Np — lilboimx (@lilboimx) May 31, 2026

Rodrigo "Búfalo" Aguirre (Tigres UANL) sigue molesto tras el cambio en la final de CONCACAF Champions Cup 2026 ante C.D. Toluca; narración de @Yisus74 para ESPN (Centroamérica) pic.twitter.com/LuoKM6w0SV — lilboimx (@lilboimx) May 31, 2026

El Toluca se adjudicó su tercera Copa de Concacaf; las anteriores las ganó en 1968 y 2003. Este es el quinto título de los Diablos con el entrenador argentino Antonio Mohamed.

Con ello clasificó a la Copa Intercontinental 2026 y jugará el Mundial de Clubes 2029.

Además, hay que destaca que el equipo mexicano ha ganado cinco títulos en los últimos 12 meses: Clausura 2025, Apertura 2025, Campeón de Campeones 2025, Campeones Cup 2025 y Concachampions 2026.

¡¡¡LA EMOCIÓN DEL TURCO MOHAMED Y TODO EL NEMESIO DIEZ!!! ¡¡TOLUCA ES CAMPEÓN DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP!!



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Alineaciones:

Toluca: Luis García - Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Everardo López (Mauricio Isaís 90') - Franco Romero, Jesús Angulo (Pável Pérez 70'), Marcel Ruiz (Fernando Arce 52'), Helinho (Jorge Díaz 89'), Nicolás Castro (Diego Zaragoza 89') - Paulinho (Sebastián Córdova 101'). DT Antonio Mohamed.

Tigres: Nahuel Guzmán - Víctor Loroña (Marco Farfán 68'), Rómulo Zanré, Joaquím Pereira, Jesús Garza (Juan José Purata 109') - César Araujo (Diego Sánchez 78'), Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Ángel Correa, Ozziel Herrera (Marcelo Flores 63') (André-Pierre Gignac 78') - Rodrigo Aguirre (Juan Brunetta 68'). DT Guido Pizarro.

Con información de AFP.