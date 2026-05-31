La selección de Uruguay espera por Rodrigo Aguirre: el delantero completará los 26 que irían al Mundial 2026

La selección de Uruguay solo espera por la llegada de Rodrigo Aguirre. El delantero que debutó en la Celeste con gol frente a Colombia en Eliminatorias y que anotó tres tantos en el ciclo de Marcelo Bielsa, disputó con Tigres la final de la Concacaf Champions Cup frente a Toluca.

El Búfalo fue titular en la derrota de su equipo por penales 6-5, luego del empate 0-0 en el tiempo regular y el 1-1 tras el tiempo extra. Aguirre fue sustitutuido en el minuto 68', en un partido donde los Diablos Rojos ejercieron dominio, desde una presión alta donde incomodaron a la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero en el que el equipo visitante tuvo alguna situación de contraataque.

Ya sin el delantero uruguayo en cancha, Tigres tuvo las chances más claras e hizo figura a Luis García que recibió el galardón como el mejor jugador del encuentro. El arquero de Toluca tuvo una doble tapada ante un cabezazo de Romulo y luego un tiro a quema ropa de André-Pierre Gignac y en el cierre del tiempo regular, salvó un centro de Diego Sánchez —que entró por César Araujo— que se desvío en el camino y casi termina en la red.

Toluca, que volvió a tener un García salvador en el mano a mano ante Ángel Correa, parecía llevárselo con gol de Jorge Díaz al cierre del primer alargue, pero Tigres igualó a seis minutos del final, con un centro de Juan Brunetta que cabeceó Joaquim en el segundo palo.

García coronó su figura con una nueva tapada sobre Correa, y en la tanda de penales contuvo dos remates —el primero a Fernando Gorriarán—. En el campeón Bruno Méndez y Federico Pereira —que hizo su penal— fueron titulares.

De esta manera, Aguirre completó su temporada en México, donde jugó el segundo semestre con Tigres. En la Universidad Autónoma de Nuevo León jugó 23 partidos e hizo cinco goles, tres por la Concachampions.

Ahora restará que el Búfalo llegue al país para completar el grupo, luego del arribo de José María Giménez el pasado sábado. El capitán realizó declaraciones al bajar del avión respaldando a Nahitan Nández, blanco de algunas críticas específicas que recibió el jugador del Al-Qadsiah por su actuación en la derrota 5-1 ante Estados Unidos en un amistoso.

Al ser consultado en rueda de prensa acerca de si le sorprendió la no convocatoria de Nández, Josema respondió: “Sí, la verdad que me sorprendió muchísimo, es una realidad, sobre todo porque si vas a nivel estadístico fue de los jugadores que más minutos ha tenido en este proceso. En las convocatorias siempre que estuvo a disposición ha estado, y sorprende. Pero también digo que jode y molesta mucho ver y escuchar barbaridades respecto a su persona, que como profesional siempre ha sido un señor. Fue el alma del equipo”.

Y añadió: “Se puede criticar por ahí futbolísticamente como a cualquier jugador de la selección, del fútbol y del mundo porque para eso están los micrófonos al final y es la labor de ustedes, pero ya decir barbaridades como las que se dijo, a mí sinceramente me hacen enojar muchísimo. Y el que tenga alguna de esas barbaridades con información, como dijeron, desde adentro, que venga y me las diga que en dos minutos le hago pedir disculpas públicamente”.

Después respaldó el desempeño de su compañero: “De hecho, si pedís los datos físicos del partido contra Estados Unidos fue uno de los que más corrió. Futbolísticamente el equipo no rindió ni contra Estados Unidos ni contra México, es una realidad y eso fue en conjunto, eso fue autocrítica, pero después ensuciar indirectamente a compañeros que no se lo merecen porque han hecho siempre esfuerzos tremendos por la selección, se han desvivido por la selección y han dejado dinero de su bolsillo para la selección”.

Al país ya habían ido llegando los jugadores en distintas tandas. Fernando Muslera, Sergio Rochet, Santiago Mele, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Mathías Olivera, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Guillermo Varela, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Emiliano Martínez, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz, Rodrigo Zalazar, Juan Manuel Sanabria, Agustín Canobbio, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Maxi Araújo, Federico Viñas y Darwin Núñez son los que están bajo las órdenes de Bielsa. Se espera que este sea el grupo de jugadores que estará en la lista del Mundial que se confirmaría mañana en una conferencia de prensa que dará el DT a las 12:00 horas y que será transmitida por el c YouTube de AUF TV.

La selección, que comenzó la preparación el 14 de mayo con la llegada de Cáceres, y este domingo tendrá sesión de entrenamiento en el Complejo Uruguay Celeste.