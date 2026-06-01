Dónde ver la conferencia de Marcelo Bielsa en vivo hoy lunes 1º de junio previo al Mundial 2026

Marcelo Bielsa brindará hoy lunes 1º de junio su última conferencia de prensa antes de viajar al Mundial 2026. La conferencia del director técnico de la selección uruguaya se da luego del anuncio de la lista de convocados de Uruguay para la justa mundialista. El evento empieza a las 12:00 horas.

Está previsto que la delegación de la Celeste parta hacia América del Norte el martes 9 de junio, en los días previos a su debut con Arabia Saudita en Miami. Los 26 convocados por Bielsa deben ser enviados a FIFA antes del sábado 30 de mayo.

Dónde ver la conferencia de prensa de Bielsa en vivo

La conferencia de prensa en vivo se podrá encontrar en la página principal de El País. El evento también será transmitido por AUF.TV, a través de su plataforma y su canal oficial de YouTube. La transmisión comenzará a las 12:00 horas.

Marcelo Bielsa en una conferencia de prensa que brindó en el Museo del Fútbol del Estadio Centenario. Foto: Estefanía Leal.

Bielsa hablará desde el Complejo Celeste días después de confirmar su partida de la selección uruguaya una vez finalizado el Mundial. “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”, indicó.

El anuncio del rosarino se produjo en un evento que organizó la AUF el jueves 21 de mayo en el Antel Arena. Además de referirse a su salida, subrayó: "(Un Mundial) es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional; yo en particular le voy a estar agradecido a Uruguay que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esa".

Rivales de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026

Uruguay integrará el Grupo H del Mundial junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde:

Su debut será el lunes 15 de junio frente a la selección de Arabia Saudita , a las 19:00 horas de Uruguay, en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium).

, a las 19:00 horas de Uruguay, en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium). La fecha 2 para los dirigidos por Bielsa será el domingo 21 de junio de 2026, frente a Cabo Verde. Ese encuentro también será a las 19:00 horas y será la segunda presentación de la Celeste en el Estadio Miami.

Para la fecha 3, Uruguay se desplazará a Guadalajara, México, para medirse a España. Ese encuentro será el viernes 26 de junio de 2026, a las 21:00 horas de Uruguay.

Federico Valverde festeja su gol para la selección uruguaya ante Inglaterra durante el amistoso en Wembley. Foto: AFP

Los deciseisavos de final inician el 28 de junio, los octavos se juegan a partir del 4 de julio, los cuartos comienzan el 9 de julio, las semifinales el 14 de julio y la gran final será el 19 de julio de 2026.