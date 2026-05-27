Video: cómo preparan el césped del estadio donde Uruguay jugará sus dos primeros partidos por el Mundial 2026

La selección uruguaya está a solo 19 días de su estreno en la Copa del Mundo 2026, cuando el próximo 15 de junio tenga que enfrentarse a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Seis días después, por la segunda fecha de la fase de grupos, también en ese estadio se enfrentará al seleccionado de Cabo Verde.

En la tarde del miércoles, la cuenta oficial del recinto compartió un video en el que se muestra el proceso de colocación del césped para los partidos que acogerá durante la Copa del Mundo. En la pieza se puede ver cómo tractores depositan sobre la arena largos rollos de pasto que luego una serie de operarios despliegan por el terreno.

Preparing the pitch for the biggest stage in fútbol.



A behind-the-scenes look at the sod installation process for the @FIFAWorldCup. pic.twitter.com/kxRfTSJav1 — Hard Rock Stadium (@HardRockStadium) May 27, 2026

El estadio que cuenta con una capacidad máxima para 65.326 espectadores, es uno de los recintos deportivos más importantes de Estados Unidos. Se inauguró en 1987 y desde ese momento recibió seis finales de Super Bowl, el partido final de la liga de fútbol américano (NFL) y múltiples encuentros del Miami Open de tenis. Además, durante el Mundial de Clubes de fútbol 2025, el estadio recibió un total de 10 partidos, incluido el encuentro inaugural entre el Inter de Miami y el Al Ahly.

La selección uruguaya ya jugó en este estadio en su debut por la Copa América de 2024. En aquella oportunidad, los celestes vencieron a Panamá por 3 a 1 con goles de Maximiliano Araújo, Darwin Núñez y Matías Viña.

En total, el Hard Rock Stadium recibirá siete encuentros a lo largo de toda la Copa del Mundo: cuatro en fase de grupos, uno en dieciseisavos de final, otro en cuartos y un último en la definición del tercer puesto. A los dos partidos de Uruguay en fase de grupos se le suman uno de Escocia contra Brasil, por el grupo C, a disputarse el 24 de junio y un enfrentamiento entre Colombia y Portugal, por el grupo K, que se jugará el 27 de junio.