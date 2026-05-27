Cienciano 0-0 Juventud de Las Piedras en vivo por Sudamericana: el pedrense necesita otra hazaña

Una más. Juventud de Las Piedras está enfrentando esta noche (19:00 por DSports/DGO/Flow) a Cienciano con la misión de ganarse un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Está último en el grupo, pero al mismo tiempo a un solo punto del líder.

La aventura internacional del pedrense comenzó en la fase previa de Copa Libertadores, donde eliminó a Universidad Católica de Ecuador y a Guaraní de Paraguay con grandes presentaciones de visitante, pero no pudo en tercera fase ante Deportivo Independiente Medellín, pese a dejar una muy buena imagen.

Academia Puerto Cabello, Cienciano y Atlético Mineiro tienen 7 puntos mientas que Juventud tiene seis. Una victoria le aseguraría al pedrense, al menos, avanzar a los deciseisavos de final enfrentando a uno de los terceros de Copa Libertadores. En el otro partido del Grupo B, el Galo recibirá al equipo venezolano en Brasil. Solo si empatan y el pedrense gana, los uruguayos clasificarán directamente a octavos de final.

El Chapita Blanco, que desde que asumió en Juventud de Las Piedras lleva cinco partidos ganados, igual cantidad de empates y solo una derrota, ante Atlético Mineiro en Brasil, está ante el partido más importante desde que está al frente del equipo de Las Piedras.

Cienciano 0-0 Juventud de Las Piedras

Día: miércoles 27 de mayo

Hora: 19:00

Torneo. Sudamericana, fase de grupos, fecha 6

Televisa: DSports/DGO/Flow

Cienciano. Italo Espinoza; Claudio Núñez, Marcos Martinich, Kevin Becerra; Cristian Souza, Alonso Yovera, Gerson Barreto, Ademar Robles; Alejandro Hohberg, Neri Bandiera; Carlos Garcés.

DT: Horacio Melgarejo.

Juventud de Las Piedras. Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas; Renzo Rabino; Facundo Pérez, Emanuel Cecchini, Ramiro Peralta, Rodrigo Chagas; Fernando Mimbacas, Bruno Larregui.

DT: Sergio Blanco.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Asistentes: Facundo Rodríguez y Pablo Acevedo.

Cuarto: Luis Lobo.

VAR: Silvio Trucco y Nicolás Lamolina (Argentina).

Estadio: Garcilaso de la Vega.