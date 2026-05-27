Cienciano 0-0 Juventud de Las Piedras en vivo por Sudamericana: el pedrense necesita otra hazaña
Los dirigidos por Sergio Blanco, que vienen de empatar en Venezuela ante Puerto Cabello, dependen de sí mismos en la altura de Cusco ante un rival que persigue el mismo objetivo.
Una más. Juventud de Las Piedras está enfrentando esta noche (19:00 por DSports/DGO/Flow) a Cienciano con la misión de ganarse un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Está último en el grupo, pero al mismo tiempo a un solo punto del líder.
La aventura internacional del pedrense comenzó en la fase previa de Copa Libertadores, donde eliminó a Universidad Católica de Ecuador y a Guaraní de Paraguay con grandes presentaciones de visitante, pero no pudo en tercera fase ante Deportivo Independiente Medellín, pese a dejar una muy buena imagen.
Academia Puerto Cabello, Cienciano y Atlético Mineiro tienen 7 puntos mientas que Juventud tiene seis. Una victoria le aseguraría al pedrense, al menos, avanzar a los deciseisavos de final enfrentando a uno de los terceros de Copa Libertadores. En el otro partido del Grupo B, el Galo recibirá al equipo venezolano en Brasil. Solo si empatan y el pedrense gana, los uruguayos clasificarán directamente a octavos de final.
El Chapita Blanco, que desde que asumió en Juventud de Las Piedras lleva cinco partidos ganados, igual cantidad de empates y solo una derrota, ante Atlético Mineiro en Brasil, está ante el partido más importante desde que está al frente del equipo de Las Piedras.
Cienciano 0-0 Juventud de Las Piedras
Día: miércoles 27 de mayo
Hora: 19:00
Torneo. Sudamericana, fase de grupos, fecha 6
Televisa: DSports/DGO/Flow
Cienciano. Italo Espinoza; Claudio Núñez, Marcos Martinich, Kevin Becerra; Cristian Souza, Alonso Yovera, Gerson Barreto, Ademar Robles; Alejandro Hohberg, Neri Bandiera; Carlos Garcés.
DT: Horacio Melgarejo.
Juventud de Las Piedras. Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas; Renzo Rabino; Facundo Pérez, Emanuel Cecchini, Ramiro Peralta, Rodrigo Chagas; Fernando Mimbacas, Bruno Larregui.
DT: Sergio Blanco.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Asistentes: Facundo Rodríguez y Pablo Acevedo.
Cuarto: Luis Lobo.
VAR: Silvio Trucco y Nicolás Lamolina (Argentina).
Estadio: Garcilaso de la Vega.
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