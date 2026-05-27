“Si no cambiamos de actitud, es una vergüenza”: la arenga de Nacho Ithurralde a Boston River en Sudamericana

Un gol puede romper los planes y los de Boston River duraron muy poco en el Morumbí enfrentando a Sao Paulo, el líder del grupo, por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El Sastre venía de vencer a O’Higgins en el Centenario y de conseguir sus primeros puntos en el torneo, pero no comenzó con la misma actitud en Brasil.

"Pregunta. ¿Vamos a seguir trotando? Nos comemos siete. Estamos trotando en la cancha. Si seguimos trotando nos comemos seis. ¿Qué están esperando? Vamos a empezar a acelerar, a picar, a marcar, a estar mucho más cerca. Vamos a empezar a no perderla fácil, hay espacios y los goles nos los hicimos nosotros. Sacamos del medio y se las dimos a ellos, la primera pelota del partido. Si no cambiamos de actitud, es una vergüenza", les dijo el entrenador Ignacio Ithurralde a los jugadores del Sastre, en la pausa de re-hidratación de la primera mitad.

No le faltó razón porque habían recibido dos goles en menos de 20 minutos y la defensa había estado bastante pasiva ante un desborde y centro de André Silva que cruzó toda el área hasta Artur, que controló y definió cruzado para abrir la cuenta cuando corrían solo cinco minutos del encuentro. El propio Artur recibió un cambio de frente por banda derecha del ataque, controló, dejó atrás al lateral izquierdo del Sastre en el uno contra uno e ingresó en la zona de peligro para meter un centro al corazón del área que Juan Acosta se llevó puesto para marcar, en contra, el segundo del equipo brasileño.

“SI SEGUIMOS TROTANDO NOS VAMOS A COMER 7 GOLES”



Así fue la charla de Ithurralde, entrenador de Boston River, a sus jugadores en la pausa de hidratación.



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Para el segundo tiempo, Boston cambió la actitud, parecida a la de la victoria que venía de conseguir ante O’Higgins, pero en el complemento, con un rival conforme con el resultado, estuvo tan cerca de conseguir el descuento como de sufrir el tercero. Se fue sin pena ni gloria de esta Sudamericana.

Boston River se ganó un lugar en el plano internacional eliminando a Racing en la fase previa y debutó con derrota ante Sao Paulo en el Centenario, por 1-0. También fue derrota frente a Millonarios en Colombia y contra O’Higgins en Chile. Otra vez de local, cayó 4-2 ante el equipo colombiano, pero se recuperó con un triunfo 3-2 ante O’Higgins antes de cerrar 0-2 con el tricolor paulista en Brasil.