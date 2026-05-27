Cienciano vs. Juventud de Las Piedras por Sudamericana: día, hora y dónde ver el partido decisivo del pedrense

Otra hazaña más, eso es lo que necesita Juventud de Las Piedras cuando enfrente esta noche (19:00 por DSports/DGO) a Cienciano de Perú en la altura de Cusco por la Copa Sudamericana. El pedrense está último, pero a la vez a un solo punto del líder Academia Puerto Cabello y todo puede pasar.

La aventura internacional del equipo pedrense comenzó en la fase previa de Copa Libertadores y tuvo partidos inolvidables en el exterior: ante Universidad Católica en Ecuador o ante Guaraní en Paraguay, como ejemplos. Al equipo de Las Piedras ya no lo dirige Sebastián Méndez, pero no ha perdido ese espíritu combativo que contagia en el plano internacional. Viene de rescatar un empate en Venezuela ante el líder del grupo (Puerto Cabello) y esta noche se juega la vida en Perú.

El grupo más parejo de la Copa Sudamericana. Puerto Cabello, Cienciano y Atlético Mineiro tienen 7 puntos y Juventud de Las Piedras cierra con uno menos y la fe intacta dependiendo de sí mismo. El pedrense, que viene de rescatar un empate 1-1 en Venezuela, subirá los 3.362 metros sobre el nivel mar del Garcilaso de la Vega para enfrentar al local Cienciano. Otro empate podría llegar a clasificarlo, pero Juventud, que postergó su partido ante Danubio por el Torneo Intermedio, apuesta a la Copa y, por su forma de jugar, no hay dudas de que irá por otro triunfo histórico.

En el primer partido entre ambos, en el duelo que abrió el grupo, fue empate 1-1 en el estadio Centenario. Juventud mereció mejor suerte y Cienciano terminó rescatando un empate en la última jugada del partido.

Cienciano vs. Juventud de Las Piedras: alineaciones probables

Día: miércoles 27 de mayo

Hora: 19:00

Torneo. Sudamericana, fase de grupos, fecha 6

Televisa: DSports/DGO

Cienciano. Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Rotceh Aguilar; Gerson Barreto, Ademar Robles, Marcos Martinich, Cristian Souza; Neri Bandiera, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.

DT: Horacio Melgarejo.

Juventud de Las Piedras. Sebastián Sosa; David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas; Renzo Rabino; Facundo Pérez, Emanuel Cecchini, Ramiro Peralta; Gastón Pereiro, Renzo Sánchez; Fernando Mimbacas,

DT: Sergio Blanco.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Asistentes: Facundo Rodríguez y Pablo Acevedo.

Cuarto: Luis Lobo.

VAR: Silvio Trucco y Nicolás Lamolina (Argentina).

Estadio: Garcilaso de la Vega.