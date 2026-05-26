Sao Paulo vs. Boston River en vivo por Sudamericana: el Sastre, ya sin chances, será juez en el Morumbí
Al tricolor paulista le alcanza el empate para clasificar, al menos, como segundo en el Grupo C donde Millonarios y O'Higgins también se juegan su chance. Los uruguayos vienen de su primera victoria.
Tres equipos llegan con chances a los dos puestos de clasificación del Grupo C de la Copa Sudamericana, pero ninguno de ellos es Boston River que esta noche (19:00 por DSports y DGO) visitará a Sao Paulo en el Morumbí.
El Sastre, que en la Liga AUF Uruguaya viene de caer 3-0 frente a Cerro Largo en Melo y está decimosegundo en la Tabla Anual, consiguió su primera victoria en la Copa la fecha pasada frente a O’Higgins en el Centenario; encuentro que ya jugó sin chances de clasificar.
Esta noche volverá a ser juez frente a Sao Paulo, que en el Brasileirao viene de empatar con Botafogo y está séptimo en la clasificación. Es el líder del Grupo C con 9 puntos sobre los 8 de Millonarios y una unidad por detrás está O’Higgins; ambos chocan hoy en Colombia. El tricolor paulista, por la Sudamericana, viene de empatar con Millonarios 1-1 en el Morumbí.
Sao Paulo vs. Boston River: alineaciones confirmadas
Día: martes 26 de mayo
Hora: 19:00
Estadio: Morumbi
Televisa: DSports/DGO
Sao Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Luis Osorio, Wendell; Danielzinho, Pablo Maia; Pedro Ferreira, Artur, Ferreirinha; Calleri.
DT. Dorival Jr.
Boston River: Juan González; Rafael Haller, Mateo Rivero, Ignacio Fernández, Agustín Aguirre; Juan Manuel Acosta, Federico Dafonte; Gastón Reyna, Facundo Muñoa, Gastón Ramírez; Francisco Bonfiglio.
DT. Ignacio Ithurralde.
Árbitro. Augusto Menéndez. Asistentes. Diego Jaimes, José Castillo. Cuarto. Elizabeth Tintaya. VAR: Edwin Ordoñez, Mariana Aquino (Perú).
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