Sao Paulo vs. Boston River en vivo por Sudamericana: el Sastre, ya sin chances, será juez en el Morumbí

Tres equipos llegan con chances a los dos puestos de clasificación del Grupo C de la Copa Sudamericana, pero ninguno de ellos es Boston River que esta noche (19:00 por DSports y DGO) visitará a Sao Paulo en el Morumbí.

El Sastre, que en la Liga AUF Uruguaya viene de caer 3-0 frente a Cerro Largo en Melo y está decimosegundo en la Tabla Anual, consiguió su primera victoria en la Copa la fecha pasada frente a O’Higgins en el Centenario; encuentro que ya jugó sin chances de clasificar.

Esta noche volverá a ser juez frente a Sao Paulo, que en el Brasileirao viene de empatar con Botafogo y está séptimo en la clasificación. Es el líder del Grupo C con 9 puntos sobre los 8 de Millonarios y una unidad por detrás está O’Higgins; ambos chocan hoy en Colombia. El tricolor paulista, por la Sudamericana, viene de empatar con Millonarios 1-1 en el Morumbí.

Sao Paulo vs. Boston River: alineaciones confirmadas

Día: martes 26 de mayo

Hora: 19:00

Estadio: Morumbi

Televisa: DSports/DGO

Sao Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Luis Osorio, Wendell; Danielzinho, Pablo Maia; Pedro Ferreira, Artur, Ferreirinha; Calleri.

DT. Dorival Jr.

Boston River: Juan González; Rafael Haller, Mateo Rivero, Ignacio Fernández, Agustín Aguirre; Juan Manuel Acosta, Federico Dafonte; Gastón Reyna, Facundo Muñoa, Gastón Ramírez; Francisco Bonfiglio.

DT. Ignacio Ithurralde.

Árbitro. Augusto Menéndez. Asistentes. Diego Jaimes, José Castillo. Cuarto. Elizabeth Tintaya. VAR: Edwin Ordoñez, Mariana Aquino (Perú).