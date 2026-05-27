Por qué City Torque fue el mejor de Uruguay en Copas y el golazo de Pizzichillo ante Gremio en Sudamericana

Los números no mienten y dicen que Montevideo City Torque ganó 13 de los 18 puntos que disputó en la Copa Sudamericana y clasificó como primero de su grupo y de forma directa a los octavos de final, pero no solo por eso los dirigidos por Marcelo Méndez fueron el mejor equipo de Uruguay en copas internacionales. Además de ganar el grupo, el Ciudadano se ganó el respeto jugando de igual a igual a donde fuera. Ganó todo de local, jugó como tal en Chile ante Palestino, mereció mejor suerte en Buenos Aires ante Deportivo Riestra y ayer, aunque le servía el empate ante Gremio en Porto Alegre, lo salió a buscar.

Y desde el vamos, sin especular. En los primeros quince minutos, City Torque tuvo tres situaciones de gol ante el tricolor gaúcho, que necesitaba ganar para quedarse con el primer lugar. Esteban Obregón, de gran partido y esfuerzo, se lo perdió tras un centro de Franco Pizzichillo apenas comenzó el partido, después lo tuvo Salomón Rodríguez con un remate cruzado y la tercera no fue la vencida cuando, también Rodríguez, convirtió, pero todo fue anulado por mano.

En la tierra de los laterales, la apertura llegó con una buena incursión de Facundo Silvera y revancha para Salomón que rompió el cero. Cristian Pavón se había lesionado e ingresó Marcos Rocha que perdió con Silvera, que se metió al área y asistió a Rodríguez para abrir la cuenta a los 37 minutos.

El Ciudadano se fue en ventaja al descanso y ni los golpes duros los achican. Los dos cambios de Gremio para el complemento fabricaron el gol del empate con un gran pase filtrado del ex Barcelona, Arthur y definición de Gabriel Mec, que recibió, dejó por el camino a Gary Kagelmacher y logró vencer la resistencia de Franco Torgnascioli.

Conforme fue pasando el tiempo City Torque lo sintió desde lo físico y los relevos a los carrileros ya no eran tan precisos, pero los de Méndez leyeron bien los momentos del partido. Cerca del final, triangulación entre Silvera, Rodríguez y Pizzichillo y falta sobre el sanducero que se hizo cargo del tiro libre y se la colgó del ángulo al mundialista Weverton. Un tremendo golazo.

¡¡QUÉ LOCURA HICISTE, FRANCO!! ¡GOLAZO DE CITY TORQUE!



Pizzichillo convirtió de tiro libre el 2-1 ante Gremio.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/GXkThKzKTS — DSPORTS (@DSports) May 26, 2026

Merecía City Torque los tres puntos, pero el árbitro cobró un “penalcito” que Carlos Vinicius cambió por gol y no tuvo el mismo criterio con una clara mano en el área local, que desestimó minutos después. Aún así el Ciudadano logró lo que quería, el pasaje a octavos y, más allá de eso, es el mejor de los uruguayos en copas internacionales por haber ido siempre al frente.

Como local le ganó 1-0 a Gremio, mismo marcador ante Palestino y goleó 4-1 a Deportivo Riestra. De visita derrotó 2-0 al equipo chileno, cayó 2-1 mereciendo mejor suerte en Argentina y cerró con un empate en Brasil consiguiendo 13 de 18 puntos.