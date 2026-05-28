"Convertir niños en futbolistas" la reflexión de Marcelo Bielsa en una multitudinaria exposición en Canelones

El entrenador de la selección uruguaya habló durante una hora y diez minutos sobre la formación de futbolistas, desde las etapas iniciales hasta el profesionalismo, en una disertación que combinó conceptos metodológicos, desarrollo técnico y análisis tácticos.

Marcelo Bielsa estuvo acompañado por integrantes de su cuerpo técnico, entre ellos Diego Reyes y Pablo Quiroga, quienes reforzaron la charla con ejemplos proyectados en pantalla y movimientos de juego.

La convocatoria colmó el aforo del Teatro Politeama y reunió tanto a entrenadores vinculados al fútbol infantil y juvenil como a público general interesado en escuchar al técnico argentino, que abrió la actividad con una reflexión sobre el rol de los formadores y el impacto social del fútbol.

“Buenas noches. Encantado de estar aquí. Es difícil a todos los que tenemos que ver con el fútbol desde un circunstancial protagonismo. Se nos critica por el exceso de exposición, pero cómo no sentirse un artista en un teatro y con tanta gente tratando de escucharnos”, expresó Bielsa en el inicio de la charla.

El entrenador celeste también agradeció la presencia de los asistentes y dejó en claro cuál era el principal objetivo de la exposición.

“Fundamentalmente los destinatarios de esta charla son aquellos que tienen la posibilidad, a través del ejercicio del oficio de entrenador, de formar jugadores, de convertir niños en futbolistas. Y si son profesionales y si llegan a la selección, si destacan en el mundo, mucho mejor”, señaló.

Bielsa centró buena parte de la disertación en el desarrollo formativo de los jóvenes futbolistas y defendió la importancia de las bases tradicionales en el aprendizaje.

“Lo que yo vaya a proponer en esta exposición está destinado a ser un aporte para que los niños reciban una formación que les permita desarrollar sus cualidades, sus virtudes”, afirmó.

Además, explicó cuál considera que es el camino más natural para que un niño llegue al profesionalismo y sostuvo que las aptitudes individuales deben ser potenciadas desde edades tempranas.

“La formación tradicional, la de siempre, es la formación más efectiva, más natural, más silvestre. La genética que cada persona recibe al nacer, en determinados casos, contiene virtudes, cualidades, aptitudes, posibilidades, que si se desarrollan, te convierten en alguien destacado en la vida”, indicó el DT de la selección uruguaya.

La actividad forma parte del acuerdo firmado entre AUF y la Intendencia de Canelones, que además contempla acciones de integración entre la selección uruguaya y el departamento en la previa del Mundial 2026.

Dentro de ese cronograma, la Celeste realizará la próxima semana dos jornadas abiertas al público en el Estadio Municipal de Pando y en el Eduardo Martínez Monegal, donde los hinchas podrán acercarse a presenciar entrenamientos y actividades junto al plantel dirigido por Bielsa.