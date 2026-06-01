"Me ayudaron mucho": Emiliano Martínez hasta las lágrimas al confirmar su presencia en el Mundial con Uruguay

Un momento cargado de emoción tuvo como protagonista al uruguayo Emiliano Martínez y rápidamente recorrió las redes sociales. Palmeiras publicó un video en el que se observa al mediocampista comunicándole a sus compañeros que había sido confirmado en la lista de Uruguay para disputar el Mundial de 2026, una noticia que terminó por quebrarlo emocionalmente.

La escena ocurrió en el vestuario del conjunto brasileño luego de la victoria por 4-1 frente a Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores. Tras los festejos por el triunfo, Martínez pidió la palabra y reunió a sus compañeros para compartir una noticia que significaba uno de los mayores sueños de su carrera deportiva.

“Quería decirles que me acaban de confirmar para ir al Mundial”, expresó el futbolista formado en Nacional. Apenas terminó la frase, recibió una gran ovación de parte de todo el plantel, que celebró junto a él el logro alcanzado.

A medida que continuó hablando, el volante fue repasando el camino recorrido hasta llegar a este momento. Agradeció a los integrantes del plantel, al cuerpo técnico y a los funcionarios del club por el apoyo brindado desde su llegada a Palmeiras. La emoción fue creciendo hasta que las lágrimas se hicieron inevitables.

“Agradecer a todos los compañeros y los funcionarios que trabajan para el club y me ayudaron muchísimo todo este tiempo, al Palmeiras y principalmente a cada uno de ustedes”, dijo antes de ser abrazado apretadamente por varios de sus compañeros.

El club paulista decidió compartir públicamente ese momento íntimo y acompañó la publicación con un mensaje de apoyo para el uruguayo: “Toda la emoción de mi mediocampista Emiliano Martínez… ¡Avanti, Emi!”. El video tuvo una gran repercusión tanto en Brasil como en Uruguay y recibió cientos de mensajes de felicitaciones.

Toda a emoção do meu meio-campista ao saber, logo após a vitória obtida na quinta-feira, que estará na Copa do Mundo 2026! Avanti, Emi! 🇺🇾💚 pic.twitter.com/SDGeZqeWr6 — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 31, 2026

Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, le entregó a Martínez una carta para felicitarlo por su convocatoria

La convocatoria al Mundial representa un premio al crecimiento sostenido que ha tenido Martínez en los últimos años. Luego de surgir en Nacional, el mediocampista dio el salto a la liga de Dinamarca donde después se consolidó en el fútbol brasileño, allí logró consolidarse en uno de los equipos más importantes del continente y convertirse en una pieza habitual dentro de la estructura de Palmeiras.

Carta a Emiliano Martinez

Ahora tendrá la posibilidad de cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo con la selección uruguaya. Su presencia en la lista definitiva de Marcelo Bielsa lo convertirá en uno de los futbolistas que vivirán por primera vez la experiencia mundialista, integrando un plantel que combina referentes consolidados con jugadores que comienzan a escribir su propia historia en la Celeste.

Las lágrimas de Martínez reflejaron mucho más que una convocatoria: fueron la expresión de años de esfuerzo, sacrificio y trabajo para alcanzar la máxima cita del fútbol mundial.