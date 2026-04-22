El pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el jueves 23 de abril se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 10°C y los 23°C a nivel país.

En el Noroeste, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de cubierto, acompañados de neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones. Hacia la tarde y la noche continuará nuboso con períodos de cubierto y neblinas, manteniéndose la probabilidad de precipitaciones. Temperatura mínima de 12°C y máxima de 23°C.

En el Noreste, durante la mañana se espera un cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, junto a probables precipitaciones aisladas. En la segunda mitad del día el cielo estará nuboso con períodos de cubierto. Temperatura mínima de 11°C y máxima de 22°C.

En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso, con períodos de nuboso y presencia de neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche continuará claro a algo nuboso con períodos de nuboso y neblinas. Temperatura mínima de 12°C y máxima de 23°C.

En el Centro-Sur, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso con períodos de nuboso, acompañado de neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y la noche persistirá el cielo claro a algo nuboso con períodos de nuboso y neblinas. Temperatura mínima de 10°C y máxima de 22°C.

En el Este, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso y neblinas junto a bancos de niebla. Durante la tarde y la noche continuará algo nuboso a nuboso, con persistencia de neblinas y bancos de niebla. Temperatura mínima de 10°C y máxima de 22°C.

Vista panorámica de la Playa Mansa de Punta del Este. Foto: Archivo El País.

En Punta del Este, la mañana estará con cielo claro a algo nuboso. En la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro a algo nuboso. Temperatura mínima de 17°C y máxima de 19°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso y neblinas. Durante la tarde y la noche continuará claro a algo nuboso. Temperatura mínima de 14°C y máxima de 19°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.