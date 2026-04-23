Operativo en Punta de Rieles: hallaron artefacto explosivo del Ejército en construcción de la cárcel femenina

En horas de este jueves, se desplegó un operativo en la obra de la cárcel de Mujeres en Punta de Rieles luego de que se hallara un artefacto explosivo en medio de las tareas de construcción del centro penitenciario.

Según informó Teledía (Canal 4) y confirmó El País con fuentes del Ministerio del Interior y el Ejército, los trabajadores que se encontraban en la obra fueron evacuados del lugar mientras esperaban que acudiera a lugar personal militar.

De acuerdo a lo que señalaron fuentes del Ejército a este medio, el hallazgo se dio producto de las obras de excavación en un predio contiguo a la Cárcel de Punta de Rieles. El artefacto se trata de una munición de reductor de mortero, la cual estaba oxidada y contenía en su interior una carga pirotécnica que no es agresiva, ya que se utiliza para entrenamientos del Ejército.

Obra de la Cárcel de Mujeres ubicada en Punta de Rieles. Foto: INR.

El predio, que ahora pertenece al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), fue anteriormente un sitio de prácticas de la Escuela de Sub Oficiales del Ejército. Ese terreno era utilizado por los militares para entrenamientos con este tipo de dispositivos.

Tras el hallazgo, la Brigada de Explosivos del Ejército concurrió al lugar atendiendo un pedido de Bomberos y retiró la munición del lugar para su disposición final.