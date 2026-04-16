Se suicidó una reclusa en la Cárcel de Mujeres: había advertido que se quería quitar la vida

Este martes se suicidó una mujer de 28 años que estaba recluida en la Unidad 5 (cárcel de mujeres en Colón), confirmó El País con fuentes oficiales. Sus compañeras de sector notaron que hacía varios minutos que no contestaba y, como había manifestado su intención de quitarse la vida, llamaron a la guardia. Tenía antecedentes de episodios vinculados a su salud mental.

Cerca de las 16:25 horas del martes ingresaron a su celda y la encontraron muerta por asfixia. Pese a eso, la trasladaron a enfermería y fue atendida por médico de guardia quien intentó reanimarla sin éxito.

Fuentes al tanto del caso señalaron a El País que la joven estaba alojada en la zona llamada "los quintos", conocida como una de las más complejas de la cárcel.

El colectivo Familias Presentes Uy informó del caso en sus redes sociales, envió sus condolencias a la familia de la fallecida y advirtió: "Muertes bajo custodia, responsabilidad del Estado. Hasta que la dignidad se haga costumbre".

Un caso previo que generó reclamos de la organización de funcionarios

En setiembre de 2025, se suicidó en su celda Katherine Maidana, una joven de 30 años a la que le faltaba poco tiempo para recuperar su libertad y que había sido alojada en "los quintos". Su caso generó una protesta de las reclusas del sector a tal punto que debió ingresar la Guardia Republicana.

En ese entonces, la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios había reclamado que las autoridades demoraron horas en retirar el cuerpo y eso fue lo que desató la protesta de sus compañeras. El colectivo de Familias Presentes había divulgado un video en el que se escuchaban los gritos de reclamo y diferentes ruidos que las mujeres hacían para lograr atención. Según informó Telenoche, también hubo quema de colchones y banderas, lo que suscitó que la policía tuviera que utilizar gas lacrimógeno para dispersar a las presas.

Una semana después del suicidio de Maidana, un grupo de exreclusas se manifestó frente a la cárcel de mujeres y aseguró que en los últimos dos años había habido nueve autoeliminaciones en ese centro. En esa oportunidad, denunciaron que la atención en salud mental que reciben es "mínima", consignó Telemundo, y que es común que se resuelvan aislamientos.