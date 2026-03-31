Buque petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo atraca en Cuba, el primero tras meses de escasez

Un tanquero ruso con 730.000 barriles de crudo llegó este martes al puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba, en el primer envío de petróleo que recibe la isla desde enero. La operación fue posible tras una autorización puntual del gobierno de Estados Unidos, que mantiene un bloqueo petrolero de facto. El cargamento supone un alivio parcial en medio de una profunda crisis energética marcada por apagones, escasez de combustible y afectación al transporte y la economía.

El buque "Anatoly Kolodkin", sujeto a sanciones estadounidenses, ingresó a la bahía de Matanzas sobre las 08:15 hora local, según constató un equipo de la agencia AFP. La llegada generó expectativa entre los residentes de la zona, que ven en el suministro una posibilidad de alivio ante la parálisis de actividades: "Eso es fundamental para nosotros poder subsistir porque el país está parado", afirmó Felipe Serrano, un sereno de 76 años. En la misma línea, la jubilada Leticia Munguía expresó: "Ojalá que sigan mandando (petróleo) porque este envío no va a cubrir todo lo que necesitamos".

Alivio condicionado por Estados Unidos

La autorización de Washington responde a una decisión puntual de Trump, que el domingo dijo no tener "ningún problema" con el envío. Sin embargo, la Casa Blanca aclaró que no implica un cambio de política. "Permitimos que este barco llegue a Cuba con el fin de satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo cubano. Estas decisiones se están tomando caso por caso", explicó la portavoz Karoline Leavitt.

La medida evita tensiones directas con Moscú, en un contexto en el que Estados Unidos endureció las restricciones energéticas hacia la isla. En enero, la administración Trump cortó el suministro de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro y advirtió con aranceles a países que exporten crudo a Cuba.

Conductores hacen cola para llenar sus tanques de gasolina en una gasolinera de La Habana. Foto: AFP

La crisis energética y límites en el suministro

La crisis energética en Cuba se ha agravado en los últimos meses. La falta de combustible afecta sectores clave como el turismo, el níquel y el tabaco, mientras el gobierno aplica un severo racionamiento de gasolina. Además, la isla registró siete apagones nacionales desde fines de 2024, dos de ellos en marzo, lo que derivó en protestas inusuales.

Cuba produce unos 40.000 barriles diarios de crudo pesado, destinados a sus centrales termoeléctricas, pero depende de importaciones de diésel. Según Jorge Piñón, experto de la Universidad de Texas, ese es el combustible más necesario para sostener el sistema eléctrico y el transporte.

Especialistas advierten que el impacto del envío será limitado. El economista Ricardo Torres señaló que el cargamento "puede ofrecer un respiro temporal, pero ni de lejos resuelve la magnitud del déficit que enfrenta el país". También subrayó que los problemas son "estructurales más que episódicos".

La Habana. Calle empobrecida de la capital cubana en medio de un apagón generalizado y en el contexto de una grave crisis política y económica bajo la presión estadounidense sobre el régimen de la isla. Foto: AFP fotos

Piñón estimó que refinar el crudo ruso llevará alrededor de un mes, y que el diésel obtenido cubriría apenas dos semanas de demanda.

Desde Washington, la presión energética busca incidir en el gobierno cubano. Ricardo Herrero, director del Cuba Study Group, sostuvo que el objetivo es forzar concesiones. "La estrategia aquí consiste en llevar al sistema al borde del abismo", aunque sin provocar "un colapso social o humanitario total".

Con información de EFE