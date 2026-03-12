Trump investiga posible complot de Irán en California y alerta por células durmientes en EE.UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su Gobierno está investigando una afirmación no verificada sobre un posible complot de Irán que implicaría el uso de drones lanzados desde una embarcación frente a la costa para atacar objetivos en California.

Trump señaló a periodistas que las autoridades federales analizan la información tras conocerse un memorando del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que advertía sobre la presunta intención iraní de ejecutar un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados si Estados Unidos realizaba operaciones militares contra ese país.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales alertaron al estado sobre estas afirmaciones, pero indicó más tarde que no existe una "amenaza inminente", mientras que el memorando del FBI señalaba que la información recibida aún no ha sido comprobada ni verificada.

El aviso se produce en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán tras recientes enfrentamientos militares, lo que ha llevado a las autoridades federales a reforzar la vigilancia ante posibles represalias, aunque por ahora no se ha confirmado la existencia de un plan concreto de ataque contra territorio estadounidense.

El gobernador de California, Gavin Newsom, toma notas durante una conferencia de prensa en Gemperle Orchard. Foto: AFP

Celulas durmientes

El presidente dijo además que ha sido informado sobre la posible presencia de células durmientes iraníes dentro de Estados Unidos, aunque no ofreció detalles adicionales y subrayó que la información está siendo evaluada por las autoridades.

"Sabemos dónde están la mayoría. Las tenemos a todas bajo vigilancia, creo", declaró Trump a los periodistas al regresar a Washington de un mitin.

El mandatario responsabilizó al expresidente Joe Biden y a su "estúpida política de fronteras abiertas" de la entrada de estas personas al país.

Trump fue preguntado por la supuesta existencia de estos grupos en el país después de que Estados Unidos emitiera una alerta interna a agencias policiales en la que advierte de que Irán podría estar activando las llamadas 'células durmientes' fuera de su territorio, según informó este lunes la cadena estadounidense ABC News.

Humo y fuego se elevan desde el lugar de los ataques aéreos en una zona céntrica de Teherán, la capital iraní, el 6 de marzo de 2026. ATTA KENARE/AFP

De acuerdo con el medio, autoridades estadounidenses han interceptado comunicaciones cifradas que se cree se originaron en Teherán y que podrían servir como "detonante operativo" para "activos durmientes" fuera del país, según una alerta del Gobierno federal que habrían recibido las fuerzas del orden.

La alerta se refiere a un "análisis preliminar" de señales que se retransmitió a varios países después de la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, en los bombardeos conjuntos de EE.UU. e Israel del 28 de febrero.

Desde el inicio de los ataques a Irán en el marco de la operación Furia Épica de EE.UU. e Israel, el FBI ha encargado a sus agentes vigilar a personas de interés dentro de Estados Unidos que pudieran activarse o reaccionar ante los bombardeos, así como las potenciales amenazas llamadas 'células durmientes' terroristas en el país