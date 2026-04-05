Altos precios de los combustibles afectan a las aerolíneas low cost y las grandes aumentan su cuota de mercado

Las aerolíneas estadounidenses se abrochan el cinturón ante los altos precios de los combustibles causados por la guerra en Oriente Medio, uno de los principales gastos de los aviones que puede hacer que las empresas ‘low cost’ del sector sufran pérdidas o cancelen vuelos y que los gigantes aumenten su cuota de mercado.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán a finales de febrero y el país persa respondiera cortando el Estrecho de Ormuz, el precio del crudo de Texas ha llegado a subir alrededor de un 50 %, lo que supone un reto mayúsculo para las aerolíneas estadounidenses.

El combustible para aviones cotizaba a 4,64 dólares por galón el martes 31 de marzo, frente a los 2,50 dólares justo antes de los primeros ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, según el grupo sectorial Airlines for America. En partes de Asia y Europa, el impacto de la guerra en Oriente Medio ya se ha manifestado en interrupciones de rutas, recortes de vuelos y rebajas en las previsiones.

Si los altos precios del combustible se mantienen, es probable que la presión se acumule primero en las aerolíneas donde los márgenes ya son estrechos, ya que los billetes de avión que venden suelen ser con antelación y sin ajustar las tarifas a precios de combustible que pueden subir más rápido. La agencia de calificación crediticia Moody’s señala que las aerolíneas de bajo coste y de ultra bajo coste serían las más perjudicadas si los precios del combustible se mantienen altos, destacando que JetBlue, Spirit y Frontier ya registraron pérdidas el año pasado, antes del último repunte.

En Wall Street, las aerolíneas ‘low cost’ están sufriendo las consecuencias de los precios de los combustibles. En el último mes, Southwest Airlines ha caído 22,4 %, JetBlue 17,6 % y Frontier, considerada de ultra bajo coste, otro 15,2 %.

Las aerolíneas tradicionales también han registrado pérdidas de dos cifras en la Bolsa de Nueva York durante el último mes. American Airlines se ha desplomado 14,8% y United Airlines ha perdido 10,1%, mientras que Copa Holdings otro 14,5 %. El repunte de precios puede hacer que las grandes aerolíneas como Delta Air Lines y United Airlines aprovechen para ganar cuota de mercado.

EFE