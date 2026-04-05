Misil racimo iraní cayó en varias ciudades israelíes, mientras Israel intensificó ataques en el Líbano

Fragmentos de un misil de racimo iraní cayeron ayer sábado en varias ciudades del centro de Israel, incluidas Ramat Gan y Petah Tikvah, sin causar heridos pero sí algunos coches calcinados y daños en al menos un edificio, según los bomberos y los servicios de emergencias. Más tarde los rebeldes hutíes, los terroristas de Hezbolá y los iraníes se adjudicaron el ataque. Mientras tanto, el ejército israelí también continuó sus ataques en Irán y contra el grupo terrorista Hezbolá en el sur del Líbano.

Por lo pronto, un portavoz del Ejército israelí confirmó que el ataque contra ciudades de Israel fue realizado con un misil con munición de racimo, el cual dispersa decenas de bombas menores de forma simultánea haciendo mucho más difícil su intercepción. El lanzamiento del misil activó las sirenas antiaéreas en todo el centro de Israel, incluyendo Tel Aviv, Rishon Letzion y Herzliya.

“Llegamos al lugar en cuestión de minutos y vimos destrucción, fuego, cristales rotos en el suelo y una densa humareda. Iniciamos una búsqueda exhaustiva en la zona y, afortunadamente, no encontramos heridos”, detalló en un comunicado Lior Paz, paramédico del Magen David Adom (MDA).

Tan solo un hombre de unos 50 años sufrió heridas leves causadas por la onda expansiva y fue trasladado al Hospital Sheba Tel Hashomer, según confirmó el servicio de emergencias MDA.

Esta constituye la cuarta oleada de lanzamientos desde Irán ayer sábado, sin causar nuevas víctimas mortales entre las 19 que se han registrado en Israel desde que iniciara junto a EE.UU. la actual ofensiva, el pasado 28 de febrero.

Horas más tarde, los rebeldes chiíes hutíes del Yemen reivindicaron ese primer ataque con un misil balístico de racimo contra Israel contra infraestructuras vitales, en la quinta operación militar desde que entraron en la guerra.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, indicó en un comunicado televisado que sus unidades usaron “un misil balístico de racimo y varios drones” contra el aeropuerto de Tel Aviv y “objetivos vitales” en Israel. Esta operación se realizó conjuntamente con la Guardia Revolucionaria iraní, el Ejército iraní y el grupo libanés Hezbolá, apuntó.

Este ataque se realizó “en apoyo al eje de la yihad y la resistencia en Irán, el Líbano, Irak y Palestina, y en el marco de la confrontación con el plan sionista que busca establecer el ‘Gran Israel’ bajo el pretexto del ‘Nuevo Oriente Medio’”, afirmó. Sarea dijo que continuarán sus operaciones militares “hasta alcanzar la victoria”.

El Ejército israelí señaló previamente que habían detectado el lanzamiento de un misil desde el Yemen hacia territorio israelí, sin dar más detalles.

Justo un mes después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una acción bélica contra Irán, los hutíes -respaldados por Teherán- entraron en la guerra tras el primer lanzamiento de misiles contra Israel.

Ejecución de presos

El grupo opositor en el exilio Consejo Nacional de la Resistencia Iraní (CNRI) reclamó ayer sábado que la ONU se reúna para examinar la intensificación de las ejecuciones de presos por parte del régimen de Teherán, en medio del conflicto con Estados Unidos e Israel, y adoptar medidas para evitar más muertes.

El CNRI, con sede en Francia, se pronunció así después de que ayer sábado se impusiera la pena capital a otros dos prisioneros, identificados como Vahid Bani Amerian y Abolhassan Montazer, que formaban parte de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK, en inglés), considerada terrorista por Teherán y vinculada al CNRI. Irán es uno de los principales países del mundo en número de ejecuciones. En 2025 ahorcó a 1.500 personas, según datos de la ONU, lo que representa un aumento del 50 % respecto al año anterior.

Ataque simultáneo Israel ataca a Irán y a Hezbolá en Líbano El Ejército israelí continuó ayer sábado atacando de forma simultánea Líbano e Irán, y aseguró haber bombardeado “más de 140 objetivos” en el primer país y más de 200 en la república islámica durante el viernes y el sábado. Sobre los objetivos en Irán, el Ejército detalló en su comunicado ataques contra un centro de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que almacenaba “una variedad de armas, incluyendo lanzadores de misiles balísticos”, así como instalaciones para la producción de esos misiles y sistemas de defensa aérea iraníes. En el Líbano, Israel enumeró como objetivos golpeados un “centro de entrenamiento” del grupo terrorista Hezbolá, al igual que depósitos de armas, lanzaderas y un cuartel general de la fuerza de élite Radwan; y dijo que sus tropas continúan requisando armamento y matando a milicianos en el sur. El viernes, un caza de Estados Unidos fue derribado en Irán, dando lugar a una misión de rescate en busca de sus dos tripulantes que iban a bordo, entre los que hallaron a uno de ellos vivo. Y ayer, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó un impacto cerca de la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán, causando la muerte de un guardia de seguridad y daños en un edificio, sin fugas radiactivas. En el Líbano, dos ataques israelíes contra la ciudad de Tiro (sur) provocaron daños al Hospital Libanés-Italiano, según informó el Ministerio de Salud Pública libanés. EFE

Con información de EFE y AFP