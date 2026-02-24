A partir del miércoles estará disponible la rampa en el viaducto de los accesos a Montevideo

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que este miércoles 25 de febrero, a las 8:00 horas, quedará habilitada la circulación por la rampa del viaducto de los accesos a Montevideo que conecta con la calle Coronel Francisco Tajes.

A partir de ese momento, los vehículos que transiten por el viaducto de la rambla portuaria - desde Montevideo hacia el oeste del país - podrán descender por dicha rampa hacia la calle Tajes para ingresar a la ciudad, generando una alternativa ágil y directa.

"Esta habilitación permitirá mejorar la conectividad y optimizar la circulación en la zona, favoreciendo un tránsito más fluido y seguro", señaló el ministerio en un comunicado.