Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

A partir del miércoles estará disponible la rampa en el viaducto de los accesos a Montevideo

Los vehículos que transiten por el viaducto de la rambla portuaria, desde Montevideo hacia el oeste del país, podrán descender por dicha rampa hacia la calle Tajes para ingresar a la ciudad.

El País
El País
24/02/2026, 16:03
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Vista del viaducto sobre la rambla portuaria inaugurado en diciembre de 2023.
Vista del viaducto sobre la rambla portuaria.
Foto Archivo El País.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que este miércoles 25 de febrero, a las 8:00 horas, quedará habilitada la circulación por la rampa del viaducto de los accesos a Montevideo que conecta con la calle Coronel Francisco Tajes.

A partir de ese momento, los vehículos que transiten por el viaducto de la rambla portuaria - desde Montevideo hacia el oeste del país - podrán descender por dicha rampa hacia la calle Tajes para ingresar a la ciudad, generando una alternativa ágil y directa.

Anuncian un cambio en la circulación por la rambla portuaria debido a arreglos en el viaducto

"Esta habilitación permitirá mejorar la conectividad y optimizar la circulación en la zona, favoreciendo un tránsito más fluido y seguro", señaló el ministerio en un comunicado.

Transito en puente de la rambla portuaria de Montevideo
Tránsito por el viaducto de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

ViaductoMTOP

Te puede interesar