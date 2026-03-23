Paros en el puerto: asamblea del sindicato aprobó preacuerdo con el Centro de Navegación en el Consejo de Salarios

El Sindicato Único Portuario (Supra) aprobó en asamblea general el preacuerdo alcanzado con el Centro de Navegación (Cennave) —la principal cámara empresarial marítima portuaria— por Consejo de Salarios a partir de las negociaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El Cennave y el Supra coincidieron en los cambios que se le realizó a la propuesta y se aguarda la firma de las partes mañana en el nuevo acuerdo para así ponerle un punto final a la negociación salarial y a los paros en el puerto.

La propuesta planteada en un principio por el MTSS, tuvo algunos cambios durante las últimas negociaciones que lograron reunir a las partes en un preacuerdo alcanzado la semana pasada. Si bien el principal reclamo del sindicato estuvo vinculado al pago de 13 jornales asegurados, el sindicato había planteado flexibilizar el sistema y asegurar nueve jornales. Sin embargo, la dirigente del Supra, María Noel Ramírez, explicó a El País que si bien no se llegó a un acuerdo por este asunto y continuará vigente el convenio, se modificó una cláusula con el objetivo de mantener el personal.

Contenedores llegando al puerto. Foto: Estefania Leal

Otro de los cambios que se introdujeron en las negociaciones fue la creación de dos comisiones: una que analizará la estabilidad laboral en el puerto y otra que reevaluará las categorías portuarias.

Según explicó Ramírez, el objetivo de las comisiones es estudiar la situación del puerto en materia laboral ya que muchas categorías son del año 2013 y con la introducción de nuevas tecnologías y cambios en los procesos, algunos puestos de trabajo se pueden ver modificados. Sin embargo, agregó que este es un tema para trabajar a largo plazo y poder concretar en la próxima negociación salarial.

Contenedores en el puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País

El último paro en el puerto por este conflicto fue el pasado 17 de marzo cuando la empresa Katoen Natie -principal accionaria de la Terminal Cuenca del Plata (TCP)- anunció que a partir de las 13 horas no recibiría camiones en la terminal del puerto de Montevideo con motivo de una asamblea general que realizará el Sindicato de Trabajadores de TCP-Nelsury (uno de los que conforma el Supra).