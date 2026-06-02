Urnas y ataúdes abiertos en el Cementerio Central: IMM inició investigación administrativa para aclarar qué pasó

La Intendencia de Montevideo empezó una investigación administrativa en el Cementerio Central después de que se constatara la aparición de urnas y ataúdes abiertos. Hay indicios de que podrían haber estado involucrados trabajadores municipales.

Según una resolución publicada este martes, la unidad a cargo del cementerio en Barrio Sur realizó una "operativa" y detectó la situación en el sepulcro N° 76.

"Se constataron urnas abiertas y caídas en el fondo del local, así como ataúdes abiertos de forma irregular, con indicios de posible manipulación indebida", dice el texto de la comuna

Y agrega que el sepulcro en cuestión tiene una tapa de granito de aproximadamente 500 kg "cuya apertura requiere medios específicos".

El cementerio adjuntó una denuncia policial y fotografías de lo detectado.

Por su parte, el área que se encarga de todos los cementerios, el Servicio Fúnebre y Necrópolis, informó que por el peso de la tapa y lo difícil que es moverla "resulta poco probable la intervención de terceros ajenos al cementerio, sin perjuicio de lo que surja de la Fiscalía".

Por lo tanto, el departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales resolvió que se realice una investigación administrativa "a fin de esclarecer los hechos" y "las responsabilidades que pudieran corresponder".