Obras en Pocitos: cómo es la tecnología que permite arreglar el saneamiento sin romper las calles

Siguiendo el plan de saneamiento urbano VI, la Intendencia de Montevideo (IMM) avanza con las obras de rehabilitación de la Red Arteaga en el barrio de Pocitos.

La nueva tecnología que se está utilizando para reducir los tiempos de obra al mínimo, sin romper calles ni generar molestias a los vecinos, se llama Liner. Se trata de una solución innovadora para restaurar las tuberías, mejorando la infraestructura del drenaje, reduciendo los plazos y costos de obras, además de evitar cortar las calles transitadas por largos períodos de tiempo. Lo que con un método tradicional puede durar al menos un mes, con Liner se puede finalizar el trabajo en dos o tres días.

¿Cómo funciona la tecnología Liner?

Lo que realizan con este método de restauración de tuberías es una inspección inicial con cámaras de alta precisión, seguida de una limpieza con agua a presión. Luego se coloca en el interior de la tubería una manga flexible que, una vez posicionada, se endurece para conformar un nuevo conducto dentro del existente. Se finaliza el proceso curando la resina impregnada de la manga, utilizando aire, agua caliente o luz ultravioleta.

En qué se basa la Red Arteaga

La más antigua de la ciudad y una de las primeras del continente, la red de saneamiento Arteaga fue construida hace más de 110 años, con piedra para los muros y ladrillo para las bóvedas. Esta red comprende una superficie de 1.150 hectáreas y da servicio a aproximadamente 105.000 viviendas en la zona central de la ciudad.

Presentación de obras por rehabilitación de la Red Arteaga con Liner. Foto: Intendencia de Montevideo

El actual proceso de obras de rehabilitación abarca aproximadamente dos kilómetros de la Red Arteaga y representa una inversión de alrededor de tres millones de dólares.

En el contrato de rehabilitación mediante Liner, los colectores elegidos fueron aquellos pertenecientes a la Red Arteaga de las calles más transitadas de Pocitos: Benito Blanco, Avenida Brasil y Bulevar España.