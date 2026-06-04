Préstamos a IMM: como partido, blancos resolvieron apoyar solo saneamiento, pero FA confía en que tiene los votos

El Partido Nacional definió en las últimas horas su postura como fuerza política respecto a la solicitud que el intendente Mario Bergara hizo en estos días a la Junta Departamental de Montevideo para que le aprueben líneas presupuestales extra de decenas de millones de dólares para llevar adelantes diversos proyectos de su gestión. El jefe comunal precisa obtener una mayoría especial de 21 ediles, con lo que precisa el apoyo de cuatro dirigentes de la oposición.

La definición que adoptaron los blancos, en tanto postura partidaria, es solamente dar apoyo para que Bergara cuente con recursos que le permitan desarrollar su plan de saneamiento —y dejar afuera sus propuestas de limpieza, calles, veredas y Ciudad Vieja.

"El Partido Nacional no va apoyar que se siga exprimiendo a los montevideanos con másendeudamiento. Va a apoyar el saneamiento, ya que es la única intendencia que se encarga del mismo a diferencia del interior", dijo a El País el senador nacionalista Martín Lema, presidente además de la Comisión Departamental de su partido.

Este ámbito, a su vez, comunicó al presidente del directorio del Partido Nacional que se dará el "total respaldo a lo que resuelva la mayoría" de la bancada blanca de Montevideo —según trasladó Lema en una carta a Álvaro delgado este jueves, a la que accedió El País.

Al mismo tiempo, el directorio respondió en una misiva dirigida al coordinador de la bancada de ediles blancas, el edil Rafael Seijas, que el partido "comparte plenamente" la postura que adoptará la "mayoría" de sus legisladores departamentales".

"En estos 36 años han demostrado ser gastadores compulsivos de los recursos públicos sin respetar a los contribuyentes. No podemos meter nafta cuando hay semejante pérdida. En todo este tiempo han pedido plata para derrocharla y cuentan con un presupuesto enorme que no prioriza obras", agregó Lema.

"Están las condiciones para mejorar la gestión y hacer obras en vez de seguir abusando del esfuerzo de la gente. No hay confianza ni en el gestor ni en el proceso. Nadie le presta plata a quien viene malgastando e incumpliendo", concluyó.

Como informó El País este jueves, por la tarde la Junta Departamental tratará las iniciativas de estos préstamos.

Los cuatro ediles en los que la intendencia confía para que la apoyen —al margen de la definición adoptada por la conducción política del Partido Nacional— son Nicolás Hernández y Joaquín Campos de la Lista 22 (nacionalista), el único edil colorado Federico Paganini y el independiente Guillermo Kruse.