Martín Lema fue entrevistado en TV Ciudad y ratificó propuesta de cerrar el canal municipal si es intendente

El senador nacionalista Martín Lema, volvió a manifestarse a favor de cerrar TV Ciudad, en caso de aspirar otra vez a ser candidato a intendente de Montevideo, y sostuvo que, en el actual contexto de la capital, “no debería ser la prioridad del gobierno departamental”.

Lo particular de estas declaraciones de Lema es que se dieron una entrevista en el programa Lado B de TV Ciudad, donde el dirigente señaló que mantiene la misma postura que expresó durante la campaña de las elecciones departamentales de 2025, aunque aclaró que cualquier eventual decisión debería tomarse “con empatía” hacia los trabajadores del canal.

#LadoB | Luego de la campaña electoral, ¿sigue pensando que TV Ciudad debería cerrarse?



🗣️ “Sigo pensando lo mismo. Sabemos que hay gente trabajando y que tiene sus expectativas, pero, en la situación en la que está Montevideo, yo no priorizaría un canal”, dijo @MartinLemaUy pic.twitter.com/jktsbnrAo2 — Lado B (@ladobtvciudad) May 14, 2026

“Yo sigo pensando lo mismo, que no debería ser la prioridad del gobierno departamental. Obviamente que es una posición, que siempre se lleve adelante tiene que ser con empatía. Sabemos que hay gente trabajando, que tiene sus expectativas y ningún tipo de responsabilidad en decisiones que se dieron por parte de las autoridades”, afirmó.

Informativo de TV Ciudad. Foto: Darwin Borrelli.

Redefinir prioridades

Lema argumentó que la situación de Montevideo obliga a "redefinir prioridades presupuestales" y cuestionó la asignación de recursos a la señal televisiva. “Pero en la situación que está Montevideo yo no priorizaría un canal de televisión, sigo pensando lo mismo. Sería deshonesto que yo diga lo contrario”, expresó.

En ese sentido, indicó que el debate sobre TV Ciudad también involucra la distribución de fondos dentro de la comuna. “Cuando ves el planteo del presupuesto y que se proyectaba la misma cantidad de recursos para TV Ciudad que para el arreglo de las calles, para mí ahí habla de prioridades desordenadas. Hay otras formas de optimizar recursos que yo creo que son finitos”, señaló.

No obstante, el exministro de Desarrollo Social también destacó el trabajo periodístico y técnico de quienes integran el canal. “Yo veo el trabajo que ustedes hacen. Se los he dicho. Tratan de tener una anticipación, proyectando entrevistas, metiéndole dedicación, afecto, profesionalismo. Obviamente que más allá de mi posición personal esas cosas a uno le entran, porque todos empatizamos con las personas y las trayectorias”, dijo durante la entrevista.

Finalmente, planteó como alternativa una mayor articulación con los medios públicos nacionales. “Tenemos medios públicos a nivel nacional, ¿no sería más razonable un intercambio? Hay que ver el contexto de la situación de recolección y los problemas de movilidad, el estado de las calles y las veredas”, sostuvo, antes de proponer que “se reúna el intendente con medios públicos”.