Ciclismo: el uruguayo Thomas Silva obtuvo su primera victoria para el Astana en el Tour de Hainan

El uruguayo Thomas Silva Coussán obtuvo su primera victoria con el equipo XDS Astana Team, que defiende desde este 2026. Se trató de la segunda etapa del Tour de Hainan, que se disputa a lo largo de cinco etapas desde el miércoles hasta el próximo domingo.

Silva llegó en una escapada de 23 corredores que definieron en Wuzhishan la etapa, que se extendió a lo largo de 214 kilómetros y con un perfil de media montaña, que justamente se adapta a las condiciones del uruguayo.

Entre los punteros, Silva fue el más rápido en el sprint final y cruzo la línea de llegada suelto de manos festejando su triunfo. El español Xabier Berasategi (Euskatel - Euskadi) entró en segundo lugar, mientras que el italiano Thomas Pesenti (Team Polti VisitMalta) completó el podio de la jornada.

Ese grupo llegó 48 segundos por delante de sus próximos perseguidores, por lo que la general quedó partida y con el uruguayo en lo más alto.

Silva, que además por la victoria bonificó 10", lidera ahora la general individual del Tour de Hainan por delante de español Berasategi (a 4") y del italiano Lorenzo Quartucci (Burgos Burpellet BH).