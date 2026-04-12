Tras ganar la Vuelta Ciclista, Pablo Bonilla corrió con Eric Fagúndez la "Clásica de Pascua" en España

Apenas unas horas después de conquistar la edición 2026 de la Vuelta Ciclista del Uruguay, Pablo Bonilla emprendió viaje hacia Europa para sumarse a las filas del Club Ciclista Padronés - Cortizo, que defenderá por tercer año consecutivo en el calendario de ciclismo europeo (hasta octubre).

Y hoy, exactamente una semana de cruzar la meta suelto de manos frente a la Intendencia de Montevideo luciendo la malla oro, disputó su primera carrera con los colores amarillo y azul de su nuevo equipo. Corrió la "Clásica de Pascua" —carrera que justamente organiza el equipo Cortizo— y entró en el 19º puesto entre los 102 corredores que largaron (hubo 21 abandonos).

El también uruguayo y olimareño (aunque nacido en Vergara y no en Treinta y Tres capital, como Pablo) Eric Fagúndez, también fue de la partida de la misma carrera, en su caso con la camiseta violeta del Burgos Burpellet BH. La Clásica de Pascua pertenece al calendario UCI Europe Tour bajo la categoría "1.2", es decir que pueden participar equipos amateur, Continentales y UCI ProTeam del país organizador (como el Burgos de Eric) y máximo dos extranjeros.

Bonilla cruzó la meta en el lugar 19, al frente de un grupo perseguidor de 17 ciclistas que arribó a 6:20" del ganador. Mientras tanto, Fagúndez llegó en un grupo de ocho corredores a 7:26", en el 52º puesto.

La carrera la ganó el luxemburgués Matz Wenzel del Equipo Kern Pharma, segundo fue el español Javier Cubillas del Movistar Team Academy y, cabe destacar, que completó el podio el español Jesús Herrada —compañero de Fagúndez del Burgos— y cuarto entró el ucraniano Maksym Bilyi, compañero de Bonilla del Cortizo.

Eric Fagúndez (Burgos Burpellet BH) en la Vuelta a España 2025. Foto: Burgos BH

Tres más que emigraron, pero a Estados Unidos

Otros tres corredores del pelotón uruguayo que fueron protagonistas de la Vuelta Ciclista del Uruguay y enseguida viajaron al exterior para continuar con sus respectivas temporadas durante el invierno son Leonel Rodríguez, Roderyck Asconeguy y el argentino Lucas Gaday.

Los dos últimos fueron para integrarse al equipo Fundación Cycling New York, que hizo uno-dos con los corredores Marcos Méndez y Clever Martínez en la carrera Sunny King Criterium que se corrió este sábado. Leonel Rodríguez, que por el momento está corriendo sin equipo, entró cuarto. Mientras que Gaday fue quinto. Preston Eye del Team Flicker fue quien completó el podio.