Eric Fagúndez corrió el Tour de Flandes con Pogačar: "Empezaron a dar relevos y me tocó; me queda la anécdota"

Eric Fagúndez hizo historia para Uruguay y lo contó en primera persona: el uruguayo debutó en el Tour de Flandes y se metió en carrera con los mejores del mundo. El ciclista vergarense de 27 años del Burgos Burpellet BH no solo cumplió, sino que fue protagonista y dejó sensaciones fuertes tras vivir uno de los cinco monumentos del ciclismo mundial.

“El planteamiento fue intentar estar en la fuga, porque sabemos que suelen hacer camino, y luego que el grupo de favoritos nos alcanzara con trabajo hecho. Y así salió”, explicó sobre la estrategia de carrera que ejecutó al pie de la letra, en una entrevista que publicó el diario Marca de España.

Sobre el impacto de correr en Bélgica, señaló: “Es otro nivel… es increíble, una fiesta. La gente vive el ciclismo de una manera única. Es un placer correr ahí”.

Fagúndez también estuvo cara a cara con la élite y lo sintió: “Cuando llegaron a nuestro grupo, Pogacar venía tirando y Evenepoel un poco más reservado, pero se notaba que tenían la carrera controlada desde el inicio”.

Pero el momento más simbólico fue otro: compartir relevos con los mejores del mundo. “Había que aprovechar. Si salía mal, al menos me quedaba la anécdota… encontré una buena posición, empezaron a dar relevos y me tocó. Luego di un par más porque había que vivir el momento”, contó.

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team) con el maillot de campeón del mundo en el Tour de Francia 2025. AFP fotos

El uruguayo, además, dimensionó lo que logró: “Soy el primer uruguayo en hacer Flandes y eso se notó en la gente. Me llegaron muchas felicitaciones”.

Sobre el presente de su equipo, remarcó: “Somos el equipo español con más puntos hasta ahora… habla del buen trabajo”, y dejó claro que lo que viene puede ser mejor: “Queríamos que la temporada empezara aquí y ahora, en carreras con un nivel un poco más bajo, poder estar ahí y notar la diferencia”.

Con la confianza en alza, ya apunta a lo que sigue: “Es una carrera muy bonita que ya hice en amateur, incluso la gané, fue mi primera victoria en Europa. Es especial porque es la carrera de mi antiguo equipo, el Cortizo. Luego ya veremos qué sale en lo que viene, intentando hacer algo bueno en la general".

La carrera de 278 kilómetros la ganó el esloveno Tadej Pogacar, sobre el neerlandéz Mathieu Van der Poeal y el belga Remco Evenepoel. Eric entró a los 70, a casi 10 minutos del ganador.