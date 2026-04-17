Roderyck Asconeguy tras control antidoping adverso: “Esto afecta directamente mi imagen y trayectoria deportiva”

El ciclismo uruguayo se vio sacudido en las últimas horas luego de divulgarse públicamente una notificación de la Organización Nacional Antidopaje a la Federación Ciclista Uruguaya con tres casos de resultados adversos que involucran a competidores del medio local.

Los análisis realizados el pasado 31 de enero de 2026, arrojaron resultados adversos en relación a los ciclistas con iniciales D. J., S. P. y R. A.

La propia Federación Ciclista Uruguaya divulgó los nombres de los deportistas y eso generó mucho malestar en los involucrados a tal punto que Roderyck Asconeguy se expresó en sus redes sociales en las últimas horas.

“Ante la reciente difusión en redes sociales y medios de comunicación de información vinculada a un supuesto resultado adverso, considero necesario expresar lo siguiente:El día 31 de enero del presente año me sometí a un control antidopaje, cuyo resultado negativo fue notificado el 24 de febrero a mi perfil de ADAMS, sistema a través del cual la Agencia Mundial Antidopaje (AMA o WADA) gestiona los controles antidopaje a deportistas profesionales”, comienza diciendo la publicación del trinitario de 35 años.

“Sorpresivamente, el 15 de abril recibí una “notificación” por parte de la Organización Nacional Antidopaje (ONAU) informando sobre un presunto resultado adverso. Dicha comunicación, consiste únicamente en un documento Word, sin firma y sin el correspondiente informe de laboratorio, elemento esencial para poder ejercer adecuadamente mi derecho de defensa. Esta comunicación presenta irregularidades relevantes y no reúne, en principio, las condiciones necesarias para garantizar un debido proceso”, agregó.

Pedaleo de ciclistas y sus sombras en la ruta. TONI ALBIR/EFE

Por otra parte, el competidor aclara: “En ese sentido, el accionar de la FCU al difundir públicamente mi suspensión provisional resulta, cuanto menos, incompatible con el principio de confidencialidad previsto en la normativa antidopaje de la propia AMA-WADA, la cual establece que estos procedimientos deben sustanciarse en forma reservada hasta el dictado de una resolución definitiva. Esto afecta directamente mi imagen y trayectoria deportiva, lo que pareciera ser la intención buscada”.

Roderyck, hijo del legendario José “Pepe” Asconeguy, expresó que ejercerá su derecho a la defensa: “Resulta importante destacar que no me encuentro sancionado sino únicamente sujeto a una suspensión provisional —con las irregularidades mencionadas—, en el marco de un proceso que se encuentra en curso y en el que ejerceré plenamente mi derecho de defensa. A tales efectos, he decidido encomendar mi defensa al Dr. @jpserranoesper @lexcas_abogados , con quien nos encontramos trabajando a fin de esclarecer los hechos y demostrar mi inocencia”.

Por último, quiero agradecer profundamente el apoyo recibido por parte de mi familia, amigos y todas las personas que me acompañan en este momento difícil. Su respaldo es fundamental para transitar este proceso con tranquilidad y confianza”, cerró diciendo el ciclista que en la última temporada defendió los colores del Dolores Cycles Club.