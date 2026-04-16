Resultados adversos en controles antidopaje suspendieron provisoriamente a tres ciclistas uruguayos

A través de un comunicado, la Federación Ciclista Uruguaya anunció que en la jornada de este miércoles 15 de abril se recibió la notificación oficial de la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (ONAU) sobre resultados adversos en los controles antidopajes de tres ciclistas uruguayos.

Los análisis realizados el pasado 31 de enero de 2026, arrojaron resultados adversos en relación a los ciclistas Diego Jamen, Santiago Pérez y Roderyck Asconeguy.

Según indica el comunicado de la Federación, "se han aplicado las suspensiones previsionales correspondientes en los sistemas federativos Ride+ y UCI DataRide hasta nueva notificación del organismo", por lo que de forma provisoria los deportistas están suspendidos.

"En caso de registrarse nuevos casos de similares características, estos serán comunicados oportunamente a través del boletín oficial", agregó el documento publicado en la web oficial de la Federación Ciclista Uruguaya.

Roderyck Asconeguy, de dilatada trayectoria, viene de finalizar en el octavo puesto de la Vuelta Ciclista del Uruguay que finalizó hace algunas semanas, en la que ganó la última etapa, pero además tiene en su haber el hecho de haber finalizado en la segunda posición en los Juegos Odesur en su edición 2022, desarrollada en Asunción.

Diego Jamen, el principal exponente del ciclismo de pista en Uruguay, participó en febrero del Panamericano de Ciclismo de Pista que se llevó a cabo en Santiago de Chile, lo que lo llevó a no poder participar de Rutas de América 2026. Tampoco participó de la Vuelta Ciclista. Jamen, a su vez, corrió el Mundial de Pista donde batió el récord nacional de persecución individual.

Santiago Pérez, por su parte, estuvo en una de las dos pruebas más exigentes del ciclismo disputadas en Uruguay ya que aunque no participó de la Vuelta Ciclista, sí estuvo en Rutas de América donde finalizó en el puesto 19 defendiendo al Club Alas Rojas.