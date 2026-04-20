Thomas Silva se prepara para largar el Giro de Italia con el Astana y sería el primer uruguayo en la historia

Son horas de festejo para el uruguayo Thomas Silva Coussán, quien el fin de semana conquistó su primera carrera por etapas a nivel profesional y logró también sus primeras tres victorias con el equimo XDS Astana Team: dos etapas y la general individual del Tour de Hainan, en la calurosa y húmeda isla del sur de China.

Pero el hambre de gloria y ambición por seguir haciendo historia del fernandino de 24 años no termina ahí: según supo Ovación con fuentes allegadas, Thomas Silva está dentro de la selección de ocho corredores que su equipo pretende inscribir al prestigioso Giro de Italia, una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial, la de la icónica "maglia rosa".

Cabe recordar que Silva ya corrió una gran vuelta: la Vuelta a España 2025, donde tuvo un desempeño más que destacado en el que fue su debut y cuando aún formaba parte del Caja Rural - Seguros RGA, de categoría UCI ProTeam.

Hizo dos top-10 en las etapas 1 y 4.

Fue justamente durante la Vuelta a España que las negociaciones con el Astana llegaron a buen puerto, para que este 2026 Silva se transformara en el primer uruguayo en competir para un equipo de nivel UCI WorldTour, el máximo. Y nada menos que un equipo histórico y reconocido mundialmente como el Astana de Kazajistán, por donde corrieron leyendas como Alberto Contador, Alexandre Vinokourov, Vincenzo Nibali, entre otros campeones del ciclismo profesional.

Ciclismo: el uruguayo Thomas Silva ganó el Tour de Hainan Foto: @tourofhainan

La preparación para el Giro de Italia

Como es habitual en los equipos del ciclismo profesional —más aún en los de categoría UCI WolrdTeam como el Astana—, cada uno de los 30 ciclistas de la plantilla tiene fijados objetivos puntuales durante la temporada. Básicamente para que el equipo pueda ser competitivo en todas las carreras a lo largo del año con todos los corredores que tiene disponibles.

En particular, Thomas Silva tiene un objetivo fijado desde inicio de temporada y es nada menos que el Giro de Italia. Normal por la importante inversión que realizó el equipo por él y por la calidad de ciclista que está demostrando ser, hecho para las grandes ligas.

En ese sentido, el uruguayo ha seguido un calendario estricto y ajustado para llegar con el mejor nivel posible al próximo mes de mayo, cuando se corre el Giro.

El Giro de Italia comienza el viernes 8 de mayo y se corre a lo largo de 21 etapas, durante 24 días (tres días de descanso: los lunes), para terminar el domingo 31 del mismo mes en Roma.

Nunca antes, en ninguna de sus 108 ediciones pasadas desde 1909, un uruguayo fue de la partida del Giro de Italia, hasta ahora. Si bien los equipos todavía no han hecho oficiales las listas definitivas de ocho corredores que van a largar el Giro, Ovación confirmó que Thomas Silva está en la lista del Astana para correr la edición 109 de este 2026, cuando faltan poco más de dos semanas para el inicio.

Ningún uruguayo ha largado tampoco el Tour de Francia, pero sí varios corrieron la Vuelta a España. Son los casos de Héctor Rondán en 1980 (para el equipo Reynolds), Fabricio Ferrari en 2013 y 2017 (Caja Rural), Eric Fagúndez en 2023 y 2025 (Burgos BH), y el propio Silva en 2025 (Caja Rural).