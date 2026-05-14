El récord que persigue Maxi Gómez en Nacional dentro de una selecta lista y el asunto que tiene pendiente

El hat-trick de Maxi Gómez frente a Cerro lo consolidó como el máximo artillero de Nacional en el Torneo Apertura al alcanzar los 10 goles, pero también lo posiciona en una carrera importante para el club en los últimos 20 años.

Con sus dos tantos en cuatro juegos de la actual Copa Libertadores ya tiene un total de 12 y supera a tres de los goleadores de las últimas dos décadas contabilizando una misma temporada. Dejó atrás el registro del Diente López en la campaña 2015/16 (11), el de Gonzalo Bueno en la temporada 2012/2013 (11) y el de la dupla conformada por Gonzalo “Chory” Castro y Carlos Juárez en la campaña 06/07 con nueve goles.

El “9” lleva justo la mitad de los goles convertidos por el Diente López en 2025, aunque todavía tiene por delante todo el segundo semestre. ¿Quiénes se ubican por encima en la tabla de goleadores durante este lapso?

La cima le pertenece a Gonzalo Bergessio, el goleador del siglo XXI, quien convirtió 27 goles en la temporada 2019/20.

Gonzalo Bergessio con la camiseta de Nacional. Foto: Francisco Flores.

Le siguen muy de cerca los 26 tantos de Santiago “Morro” García en la campaña 2010/11 y el propio Bergessio en la temporada 2018/19 con 23 goles, sumado a los 21 que hizo en la temporada 2020/21. Ese registro lo emparejó el Colo Ramírez en la 2022/23.

También integran la lista lo hecho por Bergessio en la campaña 2017/18 (20), Sebastián Fernández en la 2016/2017 (20), Bruno Fornaroli en la 2007/2008 (18), Richard Porta en la 2011/12 (17), Iván Alonso en la 2013/2014 (16), Sergio Blanco en la 2009/2010 y García en la 2008/2009 (13).

Desde su arribo para el segundo semestre del 2025, Gómez acumula 21 goles en 36 juegos. Los equipos a los que más les convirtió fueron Montevideo City Torque y Cerro (3), le siguen Racing, Liverpool, Plaza Colonia, Miramar (2) y por último el grupo que integran Tolima, Universitario, Progreso, River Plate, Cerro Largo, Boston River y Juventud (1).

Su cuenta pendiente es anotar en clásicos dado que no pudo hacerlo en cinco compromisos, incluyendo las finales de la Liga AUF Uruguaya, la Supercopa, el Apertura 2026 y el Clausura 2025.

Maxi Gómez en Nacional: su promedio goleador y la cuenta pendiente

Maximiliano Gómez celebra uno de los goles que marcó en el partido entre Nacional y Cerro. Foto: Darwin Borrelli.

Los números son elocuentes y muestran que Maxi Gómez convierte en promedio cada 140 minutos de juego con Nacional. Al mismo tiempo, tiene un total de siete asistencias en su haber y, con sus 10 goles, solo quedó uno por detrás de Álvaro López en la tabla de artilleros del Torneo Apertura 2026. Ya supo ser campeón uruguayo en 2025, pero hasta el momento no le ha convertido a Peñarol. En la última definición por penales por la Supercopa disputada en febrero no estaba en cancha por haber sido sustituido.