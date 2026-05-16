Jorge Bava tras el segundo triunfo al hilo de Nacional: "Era clave ganar y ahora se viene la Copa Libertadores"

Nacional cosechó una importante victoria en su debut en la Serie B del Torneo Intermedio: doblegó 2-1, desde atrás, a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa. "Siempre es importante ganar y ahora se viene el otro objetivo que es la Copa Libertadores", confesó el director técnico tras declaraciones con AUF TV.

Se trató de la segunda victoria al hilo del conjunto tricolor, ya que cerró el Torneo Apertura con una goleada 4-0 ante Cerro en el Gran Parque Central (GPC). Por eso, Bava destacó lo siguiente de su elenco, que comenzó abajo en el marcador en el Estadio Charrúa ante el Ciudadano: "La calma que tuvo el equipo en los momentos adversarios y siguió con el plan".

El gol de Montevideo City Torque fue obra de Ramiro Lecchini en el minuto 19, mientras que los tantos tricolores arribaron en el complemento por Camilo Cándido (54) y Maximiliano Silvera (55). "Se los dije a ellos, fue una situación asilada" (el gol del elenco Ciudadano).

A su vez, ahondó en el análisis del partido que se llevó a cabo en el césped sintético del Estadio Charrúa: "Creo que hicimos un buen partido ante un rival que está bien trabajado. Hicimos un buen primer tiempo".

El director técnico destacó que fue importante el triunfo ante el Villero y el de este viernes. "Fue ante un buen rival que estaba por encima nuestro en la Tabla Anual", apuntó.

En conferencia de prensa, el entrenador de Nacional hizo referencia a que también volvió a repetir el once titular. "Pudimos repetir el cuadro y tampoco voy a tirar manteca al techo porque es la segunda vez que ganamos dos partidos seguidos. Aunque es importante porque hay que darle confianza al equipo y ahora tenemos el ámbito internacional".

Jorge Bava, entrenador de Nacional, en el Estadio Charrúa. Foto: Ignacio Sánchez.

El miércoles 20 de mayo Nacional vuelve a salir a escena por un duelo clave en la Copa Libertadores: recibe a Universitario en el Gran Parque Central, desde la hora 19:00 (ESPN y Disney+). No dio pistas del posible equipo que parará ante el elenco peruano: "Vamos a ver como terminaron los muchachos y es otro rival".