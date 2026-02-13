Persecución en Melo: conductor intentó fugar de un control, golpeó a un policía y fue condenado

Una persecución policial en el centro de la ciudad de Melo (Cerro Largo) en la madrugada del jueves culminó con la detención y posterior condena de un hombre de 34 años, que se le incautó una camioneta Toyota empadronada en Maldonado.

El procedimiento comenzó sobre las 00:55 horas, cuando personal policial realizaba tareas de patrullaje y detectó a una camioneta en actitud sospechosa, informó Cerro Largo Al Día y confirmaron a El País fuentes policiales.

Al notar la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga, haciendo caso omiso a las órdenes de detención. Durante la persecución, al interceptar el vehículo, el indagado aceleró su vehículo casi embistiendo a un funcionario policial para escapar. Tras un forcejeo, propinó golpes al funcionario, logrando huir a pie hasta ser detenido en plaza Constitución.

En el transcurso de la fuga, el vehículo conducido por el indagado embistió una propiedad, causando daños documentados. Uno de los policías intervinientes sufrió una lesión en una de sus piernas.

La Fiscalía actuante dispuso la elevación del caso al Juzgado Letrado de 2do. Turno. El hombre fue condenado como autor penalmente responsable del delito de desacato en reiteración real con un delito de atentado. Deberá cumplir 18 meses de prisión en régimen de libertad a prueba.