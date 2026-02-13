El durísimo descargo del Rusito González contra el Concurso de Carnaval: "Están matando al artista"

Luego de haberse presentado en la segunda rueda del Concurso de Carnaval con parodistas Los Muchachos, Gastón "Rusito" González se mostró durísimo contra la competencia, criticó de manera feroz la convocatoria en el Teatro de Verano y lamentó que se muestre el lugar mermado de público.

Ocurrió en el contexto de Todo Carnaval, el programa de TV Ciudad que aborda los pormenores de la competencia y en el que Juanchi Castel charla con los protagonistas de la fiesta.

Allí, como pocas veces, el Rusito aseguró que ya no se venden tantas entradas para el Concurso como antes y lanzó una fuerte frase: "Ayer sentí que estaba volviendo a [el Carnaval de] las Promesas".

"No me vendan más que el Carnaval sigue vendiendo la misma cantidad de entradas en el Teatro de Verano. En los tablados sí, pero en el Teatro de Verano no. He visto etapas con conjuntos en otra categoría que están para definir y no había nadie. Yo ayer sentí que estaba volviendo a las Promesas, con todo respeto a las Promesas", dijo. "Va tu familia y se llena la parte de abajo, y la parte de arriba no".

"El Carnaval es la imagen de una ciudad, es algo tan lindo que nos representa a nivel internacional y estamos mostrando eso", lamentó el también conductor de Canal 4, que se preguntó si esta situación tiene que ver con el precio de las entradas, aunque reconoció que el precio está a la altura de ver cuatro espectáculos de primer nivel. "En cualquier parte del mundo ves uno solo y con menos calidad", dijo.

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🎭 “Los tablados se llenan, el teatro no. Ayer sentí que volvía al Carnaval de las Promesas. No podemos subir 00:30 y bajar a las 2; estás matando al artista”, dijo @RusitoGonzalez pic.twitter.com/c2ZRKzW61m — Todo Carnaval (@TodoCarnaval) February 12, 2026

Eterno enamorado de la fiesta popular, el Rusito destacó: "Carnaval es maravilloso, descubrís, en cuatro o cinco horas, cantantes, actrices, actores, iluminadores que son brillantes, que no lo ves en otro lado, entonces hay que valorar eso. Hay que valorar al artista".

En ese sentido, cuestionó la estructura de la competencia, cuyas etapas comienzan a las 20.30, presentan cuatro actuaciones completas por fecha y se cierran entrada la madrugada, y fue tajante: "No podemos subir a las 12 y media de la noche para bajarnos a las 2 de la mañana. No se puede, porque estás matando al artista".

Este año, Rusito encarna a Lula da Silva en una de las parodias de Los Muchachos, que el miércoles cerró la tercera etapa de la segunda rueda, tras las actuaciones de revista La Compañía y las murgas Jorge y La Nueva Milonga. El conjunto ya espera los resultados para conocer si clasificará o no a la Liguilla.