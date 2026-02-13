Tablados para hoy 13 de febrero de 2026: programación completa para este viernes y qué va al Teatro de Verano
Una revista, dos murgas y un conjunto de parodistas llegan hoy al Teatro de Verano para tratar de asegurarse su boleto a la Liguilla. Además, los tablados que abren esta noche y qué hay para ver.
La segunda rueda del Carnaval avanza a paso firme y la Liguilla está cada vez más cerca. Mientras tanto, los conjuntos buscan dar su mejor actuación frente a un jurado que deberá decidir si están o no en la siguiente etapa. A por eso van hoy, al Teatro de Verano, una revista, dos murgas y un conjunto de parodistas.
A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.
La etapa del Concurso de Carnaval de hoy
CONCURSO OFICIAL
Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30.
Etapa 5 de la segunda rueda:
- Tabú (revista)
- Diablos Verdes (murga)
- Cayó la Cabra (murga)
- Caballeros (parodistas)
Desde $ 320, en venta en Abitab.
Todos los tablados para hoy
1° DE MAYO
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
Jorge, Falta y Resto, Momosapiens, Yambo Kenia, La Gran Muñeca, Zíngaros.
Desde $ 180, en venta en Redtickets.
CLUB MALVÍN
Legrand 5163. Desde las 20.00.
Queso Magro, House, Los Chobys, La Nueva Milonga, Doña Bastarda.
Desde $ 200, Redtickets.
MONUMENTAL DE LA COSTA
Parque Roosevelt. A las 20.00.
La Pinocha, Los Adams, Patos Cabreros, Mamae Gótica, Los Muchachos, Doña Bastarda.
Redtickets, desde $ 165.
TABLADO DEL PARQUE
Reissig y Sarmiento. A las 19.30.
Los Chapitas, La Sara del Cordón, La Mojigata, Falta y Resto, La Trasnochada.
Redtickets, desde $ 170.
TEATRO MOVIE
L. A. de Herrera 1290, Montevideo Shopping. Desde las 20.00.
Patos Cabreros, Yambo Kenia, Un Título Viejo, Doña Bastarda.
Desde $ 300, en la web.
VELÓDROMO MUNICIPAL
Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.
De Todas Partes, Un Título Viejo, Los Muchachos, Doña Bastarda, Los Adams, Queso Magro, Patos Cabreros.
Desde $ 450. Hay promociones.
ANFITEATRO CANARIO LUNA
Larrañaga y Serrato. A las 20.
Social Club, Un Título Viejo, Los Adams, Patos Cabreros.
Redtickets, $ 130.
ALMACÉN MACANUDOS
Gualconda 3327. Desde 20.50.
Momosapiens, Los Rolin, La Mojigata, Curtidores de Hongos.
Entradas a $ 120.
ARBOLITO - EL TEJANO
Carlos María Ramírez 867. Desde 20.50.
Integración, Géminis, La Trasnochada, Mi Vieja Mula.
Entradas a $ 120.
BARRIO ANSINA
Pando 475, Las Piedras. Desde las 20.00,
La Trasnochada, Mi Vieja Mula, Curtidores de Hongos, Sociedad Anónima.
Entrada libre.
CENTRO CULTURAL JULIA ARÉVALO
Camino Tomkinson s/n esq. Alfredo Moreno. Desde las 20.50.
Géminis, La Trasnochada, Mi Vieja Mula, Momosapiens.
$ 120.
CÉSAR GALLO DURÁN
Av. de la Aljaba y Cipo. Desde 20.50.
Doña Bastarda, Social Club, Valores, La Mojigata.
Entradas a $ 120.
EL TABLADO DE LA PÓLVORA
Bulgaria entre Burdeos y el Pasaje de la Pólvora. Desde las 20.00.
Sociedad Anónima, La Gran Muñeca, Curtidores de Hongos, Momosapiens.
Entrada libre.
LAS ACACIAS
Bagé 3790 y Gral Flores. Desde 20.50.
La Margarita, Queso Magro, Géminis, Los Chobys.
Entradas a $ 120.
MOLINO DEL GALGO
Pan de Azúcar 2397. Desde 20.50.
Gente Grande, Herencia Ancestral, De Todas Partes, Jardín del Pueblo.
Entradas a $ 120.
MONTE DE LA FRANCESA
Teatro de Verano de Colón. A las 20.50.
Integración, Jorge, Sociedad Anónima, Falta y Resto.
$ 120.
MUSEO DEL CARNAVAL
Rambla y Maciel. A las 20.00.
Falta y Resto, La Gran Muñeca, Zíngaros, La Margarita.
$ 120.
NUEVO CARRUSEL
India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.
La Sara del Cordón, La Mojigata, Falta y Resto, La Gran Muñeca, Zíngaros.
$ 120.
PARQUE DE LOS FOGONES
Av. Millán 5109. A las 20.50.
La Gran Muñeca, Jorge, Social Club, Yambo Kenia.
$ 120.
PASO DE LAS DURANAS
Pedro Trápani 1350. Desde 20.00.
Carambola, Zíngaros, La Margarita, Jorge.
Entradas a $ 120.
PUNTA DE RIELES
C. Maldonado 6806. A las 20.50.
House, La Gran Muñeca, Cyranos, Géminis.
$ 120.
TEATRO LAVALLEJA
Av. de las Instrucciones 1435. Desde 20.50.
Herencia Ancestral, De Todas Partes, Queso Magro, House.
Entradas a $ 120.
TEATRO FLOR DE MAROÑAS
Manuel Acosta 3099. Desde 20.50.
Patos Cabreros, La Nueva Milonga, La Compañía, Un Título Viejo.
Entradas a $ 120.
CARNAVAL DE A PIE
Hoy: Pajas Blancas - La Placita; Ramón Clairac y Pedro de Mesa y Castro. Desde 20.00.
Madame Gótica, Curtidores de Hongos, Jardín del Pueblo.
Entrada libre.
ESCENARIOS MÓVILES
Parque Capurro. Desde 20.50.
Mi Vieja Mula, La Compañía, La Sara del Cordón.
Gratis.
