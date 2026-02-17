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El País TvShow Teatro y Carnaval

Tablados para hoy 17 de febrero de 2026: programación completa para este martes y agenda del Teatro de Verano

La segunda rueda del Concurso de Carnaval ya está muy cerca del final y esta noche recibe a una comparsa, dos murgas y al vigente campeón de parodistas. La agenda y qué más hay para ver en tablados.

El País
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17/02/2026, 02:00
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Desfile de Carnaval 2026
Valores en el Desfile inaugural de Carnaval 2026.
Foto: Natalia Rovira / El País

Esta noche sigue la fiesta carnavalera por todo Montevideo, con cuatro actuaciones completas en el Teatro de Verano y varias presentaciones diferentes lugares. La lista de los escenarios que abren en este martes de Carnaval incluye dos con entrada libre y al Club Holanda, que reactivó su tablado tras seis años de ausencia.

Estudió psicología, dejó todo por la música y hoy dirige una murga: el camino de Carmela Viñas en Carnaval

A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

La etapa del Concurso de Carnaval de hoy

CONCURSO OFICIAL

Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30.
Etapa 9 de la segunda rueda:

  • Valores (comparsa)
  • La Margarita (murga)
  • Curtidores de Hongos (murga)
  • Momosapiens (parodistas)

Desde $ 320, en venta en Abitab.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
Social Club, Falta y Resto, La Sara del Cordón, La Mojigata, La Gran Muñeca, Caballeros.
Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN
Legrand 5163. Desde las 20.00.
Un Título Viejo, Madame Gótica, Cyranos, Doña Bastarda, Patos Cabreros.
Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA
Parque Roosevelt. A las 20.00.
Los Muchachos, Caballeros, Los Adams, Zíngaros.
Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE
Reissig y Sarmiento. A las 19.30.
La Gran Muñeca, Jorge, A la Bartola, Falta y Resto.
Redtickets, desde $ 170.

VELÓDROMO MUNICIPAL
Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.
Un Título Viejo, Doña Bastarda, Patos Cabreros, Los Diablos Verdes, Queso Magro.
Desde $ 450. Hay promociones.

CLUB HOLANDA
Rusia 2407. A las 20.50.
Zíngaros, Yambo Kenia, Falta y Resto, Géminis.
$ 120.

NUEVO CARRUSEL
India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.
Integración, A la Bartola, Zíngaros, Sociedad Anónima, La Trasnochada.
$ 120.

PASO DE LAS DURANAS
Pedro Trápani 1350. Desde 20.00.
Yambo Kenia, Sociedad Anónima, Mi Vieja Mula, Don Bochinche y Cía.
Entradas a $ 120.

BARRIO A BARRIO
Ascasubi y Carlos Maria Ramirez (sede de Progreso). Desde 20.00.
Tabú, Gente Grande, Caballeros, Los Diablos Verdes.
Gratis.

CARNAVAL DE A PIE
Sede del Club Atlético Cerro, Grecia y Prusia. Desde 20.00.
Patos Cabreros, Los Chobys, Don Bochinche y Cía.
Gratis.

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