Tablados para hoy 17 de febrero de 2026: programación completa para este martes y agenda del Teatro de Verano

Esta noche sigue la fiesta carnavalera por todo Montevideo, con cuatro actuaciones completas en el Teatro de Verano y varias presentaciones diferentes lugares. La lista de los escenarios que abren en este martes de Carnaval incluye dos con entrada libre y al Club Holanda, que reactivó su tablado tras seis años de ausencia.

A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

La etapa del Concurso de Carnaval de hoy

CONCURSO OFICIAL

Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30.

Etapa 9 de la segunda rueda:



Valores (comparsa)

La Margarita (murga)

Curtidores de Hongos (murga)

Momosapiens (parodistas)

Desde $ 320, en venta en Abitab.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO

Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.

Social Club, Falta y Resto, La Sara del Cordón, La Mojigata, La Gran Muñeca, Caballeros.

Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN

Legrand 5163. Desde las 20.00.

Un Título Viejo, Madame Gótica, Cyranos, Doña Bastarda, Patos Cabreros.

Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA

Parque Roosevelt. A las 20.00.

Los Muchachos, Caballeros, Los Adams, Zíngaros.

Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE

Reissig y Sarmiento. A las 19.30.

La Gran Muñeca, Jorge, A la Bartola, Falta y Resto.

Redtickets, desde $ 170.

VELÓDROMO MUNICIPAL

Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.

Un Título Viejo, Doña Bastarda, Patos Cabreros, Los Diablos Verdes, Queso Magro.

Desde $ 450. Hay promociones.

CLUB HOLANDA

Rusia 2407. A las 20.50.

Zíngaros, Yambo Kenia, Falta y Resto, Géminis.

$ 120.

NUEVO CARRUSEL

India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.

Integración, A la Bartola, Zíngaros, Sociedad Anónima, La Trasnochada.

$ 120.

PASO DE LAS DURANAS

Pedro Trápani 1350. Desde 20.00.

Yambo Kenia, Sociedad Anónima, Mi Vieja Mula, Don Bochinche y Cía.

Entradas a $ 120.

BARRIO A BARRIO

Ascasubi y Carlos Maria Ramirez (sede de Progreso). Desde 20.00.

Tabú, Gente Grande, Caballeros, Los Diablos Verdes.

Gratis.

CARNAVAL DE A PIE

Sede del Club Atlético Cerro, Grecia y Prusia. Desde 20.00.

Patos Cabreros, Los Chobys, Don Bochinche y Cía.

Gratis.