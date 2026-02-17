Tablados para hoy 17 de febrero de 2026: programación completa para este martes y agenda del Teatro de Verano
La segunda rueda del Concurso de Carnaval ya está muy cerca del final y esta noche recibe a una comparsa, dos murgas y al vigente campeón de parodistas. La agenda y qué más hay para ver en tablados.
Esta noche sigue la fiesta carnavalera por todo Montevideo, con cuatro actuaciones completas en el Teatro de Verano y varias presentaciones diferentes lugares. La lista de los escenarios que abren en este martes de Carnaval incluye dos con entrada libre y al Club Holanda, que reactivó su tablado tras seis años de ausencia.
A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.
La etapa del Concurso de Carnaval de hoy
CONCURSO OFICIAL
Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30.
Etapa 9 de la segunda rueda:
- Valores (comparsa)
- La Margarita (murga)
- Curtidores de Hongos (murga)
- Momosapiens (parodistas)
Desde $ 320, en venta en Abitab.
Todos los tablados para hoy
1° DE MAYO
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
Social Club, Falta y Resto, La Sara del Cordón, La Mojigata, La Gran Muñeca, Caballeros.
Desde $ 180, en venta en Redtickets.
CLUB MALVÍN
Legrand 5163. Desde las 20.00.
Un Título Viejo, Madame Gótica, Cyranos, Doña Bastarda, Patos Cabreros.
Desde $ 200, Redtickets.
MONUMENTAL DE LA COSTA
Parque Roosevelt. A las 20.00.
Los Muchachos, Caballeros, Los Adams, Zíngaros.
Redtickets, desde $ 165.
TABLADO DEL PARQUE
Reissig y Sarmiento. A las 19.30.
La Gran Muñeca, Jorge, A la Bartola, Falta y Resto.
Redtickets, desde $ 170.
VELÓDROMO MUNICIPAL
Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.
Un Título Viejo, Doña Bastarda, Patos Cabreros, Los Diablos Verdes, Queso Magro.
Desde $ 450. Hay promociones.
CLUB HOLANDA
Rusia 2407. A las 20.50.
Zíngaros, Yambo Kenia, Falta y Resto, Géminis.
$ 120.
NUEVO CARRUSEL
India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.
Integración, A la Bartola, Zíngaros, Sociedad Anónima, La Trasnochada.
$ 120.
PASO DE LAS DURANAS
Pedro Trápani 1350. Desde 20.00.
Yambo Kenia, Sociedad Anónima, Mi Vieja Mula, Don Bochinche y Cía.
Entradas a $ 120.
BARRIO A BARRIO
Ascasubi y Carlos Maria Ramirez (sede de Progreso). Desde 20.00.
Tabú, Gente Grande, Caballeros, Los Diablos Verdes.
Gratis.
CARNAVAL DE A PIE
Sede del Club Atlético Cerro, Grecia y Prusia. Desde 20.00.
Patos Cabreros, Los Chobys, Don Bochinche y Cía.
Gratis.
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